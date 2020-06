Na hříbata nastražil mrkev s připínáčky, za pokus o týrání mu hrozí dva roky

Neznámý pachatel hodil mrkev se šesti připínáčky do ohrady Farmy ze Severu mezi 31. květnem a 2. červnem. Právě v úterý ji provozovatelé farmy našli. Fotografii následně zveřejnili na Facebooku.

„Dcera dnes ráno našla v ohradě... To vážně někomu ty koně tak vadí, že podstupuje až takovéhle praktiky? Máme tu dvě kobyly a dvě hříbata! Nedejbože aby to jedna z nich snědla! Přísahám Bohu, že až zjistím, kdo to byl, tak mu tu mrkev nacpu do pr***e a nechám ho vláčet za koněm,“ uvedli u snímku.

Útok na koně nyní šetří policisté ze Stráže pod Ralskem. „Kdyby některý z pasoucích se koní tuto mrkev strávil, mohlo by dojít k jeho bolestnému týrání,“ zmínila policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

„Naštěstí se dosud požití takto upravené mrkve u žádného ze zvířat neprokázalo a žádná taková další nebyla na uvedeném pozemku nalezena.“

Provozovatelé farmy ve středu dopoledne už svá slova mírnili. „My jsme ještě stále v šoku jak, někdo může něco takového udělat a proč... Proč řešit spory přes zvířata, která za to nemohou... Máme zvonek a kdokoliv může přijít a vyřešit problém s námi. A jestli je to závist? Prosím, ať si to dotyčný jde zkusit a sám uvidí, že není co závidět, je to spousta práce a odříkání a dá se to dělat jen pokud opravdu ty koně milujete,“ napsali pod snímek s koňmi.

Policisté neznámého pachatele podezřívají z týrání zvířat ve stádiu pokusu. „Pachateli za spáchání tohoto trestného činu v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky,“ dodala Sochorová.