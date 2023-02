Žena na koloběžce přelétla přes řídítka, život jí zachránila přilba

Událost se stala v úterý v 5:30 v českolipské Litoměřické ulici. Podle policie žena jela do práce, a pokud by prý na hlavě neměla nasazenou přilbu, mohly být následky pádu fatální.

„Poté, co žena sjela do neoznačeného výmolu, přeletěla přes řidítka a dopadla hlavou na obrubník chodníku. Kdyby přitom neměla na hlavě připnutou cyklistickou přilbu, pravděpodobně by takový pád nepřežila,“ upozornila policejní mluvčí Ivana Baláková s tím, že náraz do betonu na přilbě způsobil hlubokou promáčklinu.

Žena je podle Balákové v péči traumatologického oddělení českolipské nemocnice s tříštivou zlomeninou pažní kosti a čeká ji náročná operace.

„V této souvislosti důrazně doporučujeme všem uživatelům elektrokoloběžek, aby při jízdě používali cyklistickou přilbu, která je při nehodě ochrání před závažným zraněním hlavy, a může jim tím i zachránit život,“ podotkla policejní mluvčí.