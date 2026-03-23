„Nejdůležitější je dlouhá prosklená část, která má evokovat soutěsku, třeba Myší díru na Hruboskalsku. Když tam vstoupíte, tak budete obklopeni skálou a především knihami. Proto se tomu říká knihovna ve skalách,“ přiblížil ředitel knihovny Jaroslav Kříž a doplnil, že při pohledu nahoru lidé uvidí několik můstků, které působí jako lávky na rozhlednách.
Dalším výrazným prvkem jsou různě veliká okna, která jsou ve stěnách nepravidelně umístěná. „Mají znázorňovat otvory v pískovci, které jsou taky vždy rozdílné. Venkovní čítárna na střeše má pak evokovat vyhlídku, je tam i borovice, což je další symbol Českého ráje,“ pokračoval ředitel.
V prostoru chodby bude stěna zaplněná mechem, díky kterému na pohledový beton přibude další přírodní prvek. Budova zároveň nově propojí Skálovu ulici s městským parkem. „Knihovna je průchozí z obou stran a kolem ní povede chodníček. Zmizí ploty a tak trochu se tím park i rozšíří,“ vyzdvihl Kříž.
Samotní čtenáři by měli mít větší komfort. Prostor na čtení se zvětší zhruba o třetinu, každé patro bude mít vlastní speciální čítárny, které bude možné využít i na kulturní programy, které do teď knihovna pořádat nemohla.
„Málo k nám chodí třeba střední školy, to by se mohlo změnit. Ale dnešní cíl je, aby knihovny byly místem k setkávání, kde lidé budou trávit volný čas. Věřím, že to tak bude i u nás,“ podotkl ředitel. „Dost se počítá s tím, že tu třeba děti budou trávit čas, než jim pojede autobus, když budou čekat na rodiče, nebo i rodiče, když budou čekat na děti,“ pověděla mluvčí města Marcela Jandová, podle které budou knihovnu v hojném počtu navštěvovat lidi, kteří nebudou registrovaní čtenáři.
Obývák města
V současné době je v Turnově zhruba 2 300 registrovaných čtenářů. Počet knih by pro ně měl zůstat zhruba stejný. Jde zhruba o 36 tisíc knih, které se budou stěhovat v létě letošního roku.
„Ve Skálově ulici to bude komfortnější. Podle nových standardů by regál neměl být plný od shora až dolů, mělo by to být pro uživatele lépe dostupné. Zároveň bude i více místa pro posezení,“ dodal Kříž, podle kterého by se knihovna mohla stát „obývákem města“.
Budova má tři nadzemní a jedno podzemní patro. Suterén je věnovaný dětem. „Z obou stran jsou atria, budou volně přístupná. Moje představa je, že sem přijdou maminky s dětmi, vyšlou je číst si ven, vědí, že nikam neutečou a budou si moct v klidu posedět nebo třeba vypít kávu,“ nastínil Kříž.
Je to hnusné, vůbec se to sem nehodí, kritizují lidé stavbu knihovny v Turnově
I když jde o suterén,světlo v místnosti nechybí. Budova totiž není zasazená přímo do země, ale má kolem sebe prostor, kterým světlo proniká. Zároveň je v suterénu největší okno celé knihovny.
Novinkou bude taky třeba regionální studovna Českého ráje, která se nachází ve třetím patře. „Bude tu fond jen z našeho okolí, asi tři tisíce svazků. Jsou tu i speciální prosklené regály, ve kterých bychom chtěli vystavit některé předměty, které má v depozitáři Muzeum Českého ráje, třeba horolezecké knihy z místních skal,“ popsal ředitel.
Ze třetího patra budovy se zároveň naskýtá nový výhled na centrum města. Lidé tam uvidí všechny důležité věže města.
Knihovnu otevře Rudiš
V celé knihovně jsou regály od země až ke stropu. „Knihy budou samozřejmě zhruba od čtyřiceti centimetrů do sto osmdesáti. Ve zbylých regálech bychom mohli mít sošky, fotky nebo třeba kresby,“ podotkl ředitel Kříž.
V knihovně bude pracovat celkem šest zaměstnanců, kteří veřejnost přivítají 1. září letošního roku. Dveře nové budovy slavnostně otevře spisovatel Jaroslav Rudiš.
„Nikoho lepšího z našeho regionu jsme si nemohli přát. Už se tu byl podívat a byl z budovy nadšený,“ uzavřel Kříž. Výstavba si vyžádá více než 111 milionů korun včetně daně, z toho 68 milionů korun pokryje dotace z evropských fondů.