Prosklená střecha i venkovní čítárna, Turnov připravuje novou knihovnu

O nové turnovské knihovně se mluví už dvacet let. Zatím jsou ale návrhy jen na papíře. Teď to vypadá, že je město o podstatný kus blíže realizaci. Turnovu se podařilo podat žádost o dotaci v nové výzvě na podporu knihoven.

Vzhledem k tomu, že vyčleněná finanční částka byla omezená, musel se podle starosty města Tomáše Hockeho Turnov snažit, aby byl mezi prvními. A to se podařilo, byl úplně první. To, že se Turnovu podařilo podat žádost, ale ještě neznamená, že peníze dostane.

„Teď budeme čekat, zda bude schválená. Doufám, že to nepotrvá déle než dva měsíce,“ sdělil starosta. Se stavbou knihovny by podle něj chtěli začít už příští rok na podzim a za další rok už by ji mohli navštívit první čtenáři.

Letos musel Turnov navýšit rozpočet na knihovnu kvůli zdražování stavebního materiálu o čtvrtinu, tedy na 136 milionů bez DPH. Z dotačního programu chce získat částku 80 milionů, zbytek musí zaplatit město.

Bez evropských peněz se podle starosty stavět nezačne. Ředitel knihovny Jaroslav Křížek se obává, že by plány mohlo překazit, i pokud by dotace byla výrazně nižší. „Blíží se volby, bude nové zastupitelstvo, tak se bojím, aby moc nedumalo,“ podotkl ředitel. Novou knihovnu podle něj Turnov potřebuje.

Nynější knihovna oslavila dvě století

Městská knihovna Antonína Marka patří k nejstarším v zemi, před dvěma lety oslavila 200 let od svého vzniku. V současnosti už ale nevyhovuje ani kapacitně, ani co se týče současného trendu, kdy knihovny fungují jako komunitní centra.

„V té současné nám například chybí bezbariérový přístup. Nemáme žádný velký sál pro kulturně-vzdělávací pořady, takže některé naše akce se musí konat jinde. Nová knihovna by měla poskytnout mnohem lepší komfort,“ dodal ředitel.

Čtyřpodlažní stavba s terasou by měla návštěvníkům nabídnout moderní prostory, které zahrnují větší sál i intimní prostředí. Přizpůsobeny by měly být čtenářům všech věkových kategorií.

Architekty inspiroval Český ráj

Návrh vzešel ze studia A69, autory jsou architekti Boris Redčenkov a Prokop Tomášek. Podle ředitele knihovny se oba nechali inspirovat Turnovem coby městem v srdci Českého ráje. Například prosklená část ve střeše má evokovat Myší díru na Hruboskalsku, perforace ve stěnách zase odkazují na Drábské světničky.

„Ve čtvrtém patře bude Studovna Českého ráje a také venkovní čítárna, kde budou návštěvníci sedět vedle borovice, tedy symbolu Českého ráje,“ poukázal Kříž.

Současná knihovna se nachází v Jeronýmově ulici, nová by měla stát o několik set metrů blíže centra, ve Skálově ulici mezi letním kinem a domem Na Sboře.

Podle návrhu by se tak nová knihovna měla stát přirozenou spojnicí mezi městským parkem a Skálovou ulicí. Přestože před zahájením stavby dojde k demontáži konstrukce promítacího plátna, Turnované se nemusejí bát, že by přišli o letní kino. Funkci promítacího plátna totiž přebere jedna ze stěn budovy.