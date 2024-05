Od pohádek až po pamětníky. Liberecký kraj ocenil nejlepší regionální knihy

V kategorii beletrie a poezie obsadila vrchol žebříčku antologie a čítanka Z obou břehů/Z obu brzegów, výběr z tvorby českých a polských autorů z Euroregionu Nisa. Ocenění převzal Martin Trdla, předseda Libereckého autorského kruhu, jež vznik ojedinělé publikace inicioval.

„Literární a výtvarný kvas na polské straně Jizerských hor a Krkonoš zůstával u nás trochu zastíněn a nasvěcovala se spíše scéna u německých sousedů. Proto jsme se chtěli podívat i na tento břeh, a naopak polským partnerům dát nahlédnout k nám,“ konstatoval Trdla.

Mezi knihami pro děti vynikl titul Z ohně a písku od Albatros Media, který dokazuje, že Jizerské hory nejsou jen domovem umělců, ale i strašidel. V kategorii odborné a populárně naučné literatury pak excelovala bohatě výpravná kniha Kartounky. Uceleně zaznamenává historii továren na potiskování textilu v České Lípě od 18. do 20. století.

„Tehdy se v České Lípě tiskly kilometry a kilometry potiskovaných látek, které se vyvážely do Evropy i do zámoří. Byl to fenomén,“ přiblížil Michal Panáček, předseda Vlastivědného spolku Českolipska, jenž knihu vydal.

Mimořádný přínos Petry Laurin

Kategorii umělecká monografie a výtvarná publikace vyhrála dvojjazyčná kniha To je vše, první souhrnná monografie o životě a díle Vratislava Karla Nováka. Nejlepší knihou o obci se stal Příběh podještědské obce II od Jana Havelky.

„Pamětníci nepočkají a často odcházejí. Takže si myslím, že je důležité, že jsou některé věci zaznamenané už třeba v prvním díle zamýšlené trilogie. Tu jedničku bych už dneska nenapsal,“ poznamenal Havelka.

Cenu čtenářů získala Barbora Melíková za příběh O medvídkovi, co neuměl plavat, ale naučil se číst. A Zvláštní cena putovala do Severočeského muzea v Liberci za počin Svěží dům s věží.

Za mimořádný přínos v oblasti literatury kraj ocenil novinářku a spisovatelku Petru Laurin, která různými formami popularizuje německou historii spjatou s regionem.