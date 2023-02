S klimatickou neutralitou pomůže Liberci kraj, na projekty půjdou miliony z EU

Liberec byl vybrán na jaře loňského roku jako jediný zástupce z Česka. Na seznamu, který EU zveřejnila, se tak objevil například vedle Rigy, Stockholmu, Říma nebo Barcelony.

„Zatím jsme se s krajem dohodli na spolupráci v rámci účasti zástupce kraje v komisi rady města Liberec pro 100 klimatických měst,“ řekl náměstek primátora Adam Lenert.

Krajským zástupcem v celém projektu by měl být radní Libereckého kraje Václav Židek. „Konkrétní plány zatím nejsou, zájmy města a kraje se ale protínají například v projektu udržitelné hromadné dopravy,“ dodal Židek v souvislosti s možnými projekty, které by mohl Liberec zahrnout do svého plánu udržitelnosti.

Cílem projektu je udělat ze stovky měst po celé Evropě experimentální a inovační centra, ze kterých si ostatní budou brát příklad při prosazování klimatické neutrality.

Tato města, pokud jejich plány schválí Evropská komise, mohou čerpat na své projekty 360 milionů eur. Do procesu musí radnice zapojit i občany, výzkumné organizace a soukromé firmy z daného města.