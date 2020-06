Lidé mají strach i z dovolené v Česku, stěžují si majitelé kempů

„Nejsme na tom dobře. Červen je úplně mrtvý, teď se ozývají na červenec a srpen. Ten je už trochu lepší. Plno ale rozhodně nemáme,“ říká provozovatelka Autokempu Liberec Iveta Bláhová.

Předpovědi, jak lidé vezmou tuzemské rekreační areály útokem, protože se budou bát vyjet do zahraničí, se totiž nenaplnily. Podle Bláhové se našlo i pár lidí, kteří rezervace zrušili. „Mají strach,“ míní.

Areál u pavlovického plochodrážního stadionu převzala loni v prosinci a pustila se do jeho zvelebování.

„Vyhrála jsem výběrové řízení. Prodala jsem byt a dva miliony jsme investovali do oprav. Bylo to tady v dezolátním stavu,“ líčí provozovatelka, která se netají tím, že má ke kempu, který v Liberci funguje už od začátku šedesátých let, osobní vztah.

„Pracoval tady už můj tatínek, pak dlouhá léta já sama,“ vysvětluje. Zatím se jim podařilo vybudovat novou terasu, restauraci, kuchyň, pro děti připravili oblíbenou vzduchovou trampolínu, chystají nové hřiště a pustili se do čištění bazénu. V plánu jsou ale i další úpravy.

„Koronavirus nám sice částečně pomohl, že jsme měli čas na opravy. Přišli jsme ale o hodně peněz za dobu, kdy jsme byli zavření,“ pokračuje Bláhová.

Finanční ztráty jim podle ní způsobily hlavně zrušené školní výlety a sportovní akce v květnu a červnu. „Některé se přesunuly na září, tak uvidíme,“ doplňuje provozovatelka, která doufá, že se situace zlepší. „Pořád říkají, že je ještě čas. Já nevím.“

Úvěr i omezování

Finanční problémy řeší i Autocamp Sedmihorky u Turnova. „Výpadek byl prostě moc velký,“ upozorňuje jeho provozovatel Roman Rákosník.

Kemp je oproti podobným zařízením, které fungují jen přes sezonu, v nevýhodě. Zatímco někde řeší výpadek pár týdnů, Sedmihorky jedou v celoročním režimu a ztráty jsou tak mnohonásobně vyšší.

„Bereme si úvěr, abychom udrželi zaměstnance. Vládní podpora nám sice pomohla, ale museli jsme si ji trochu vybojovat,“ dodává Rákosník, podle kterého zatím nemuseli propouštět. „Omezili jsme se mezi sebou,“ vysvětluje.

Zdražovat ale podle něj nebudou. „Lidé nemají peníze,“ komentuje Rákosník.

Jak se řada provozovatelů shoduje, ve výhodě jsou kempy se stálou klientelou. Lidé si zde podle nich často rezervují dovolenou už při odjezdu.

Z devadesáti procent je například obsazen Autokemp Klůček u Máchova jezera. „Odpadly výlety, takže volné termíny máme hlavně v červnu,“ upozorňuje provozní Martin Háma.

Téměř plno hlásí i Autokemp Kristýna. „Je to stejné jako každý rok. Lidé ale pořád volají, jestli máme místo,“ říká provozní Kristýny Nikola Jarošová.

Podle ní letošní rok zatím nijak nevybočuje. Zájem o pobyt u umělé nádrže u Hrádku nad Nisou je stabilní. Bez rezervace mohou přijet hlavně ti, kterým stačí přespání ve stanu nebo karavanu.

„Už dříve se ale stávalo, že jsme měli plno i pro ně a museli jsme kemp uzavřít. Jde hlavně o svátky a víkendy,“ doplňuje Jarošová.



Velký rozdíl oproti předchozím sezonám nevidí ani v Hamru na Jezeře, kde jsou zabraní asi z 60 až 70 procent. „Žádný enormní nárůst jsme nezaznamenali,“ je přesvědčený provozní Tomáš Třešňák.