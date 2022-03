Kamenolom nechceme. Ohrozí vodu, ohradili se jablonečtí zastupitelé

Do boje proti případnému otevření kamenolomu nedaleko jablonecké Dobré Vody se pustili jablonečtí zastupitelé. Ti si odhlasovali, že nesouhlasí s průzkumnými vrty a ani s potenciální těžbou. Vydatnost podloží tady nedávno testovala pražská firma České štěrkopísky.

Kromě nesouhlasu město vyzvalo primátora Jiřího Čeřovského, aby o negativním stanovisku informoval ministerstvo zemědělství, státní podnik Lesy ČR, na jehož pozemcích zkoumání podzemí probíhalo, a také Liberecký kraj.

Zároveň chce, aby krajský úřad taktéž vyslovil odpor proti narušení lokality Hradešín spadající pod katastr obce Rádlo. Tady už stejné stanovisko odsouhlasili místní zastupitelé a jednat o něm budou také zástupci obyvatel nedalekého Rychnova.

Podle primátora Čeřovského Jablonec s případnou těžbou nesouhlasí kvůli možnému poškození zdrojů pitné vody, životního prostředí nebo zhoršeným hygienickým i dopravním podmínkám v místě.

„Je to i kvůli možnému omezení rekreace včetně ohrožení mezinárodní cyklotrasy Odra-Nisa,“ dodal primátor.

Jak již MF DNES nedávno uvedla, na průzkum v blízkosti Hradešína upozornili na počátku letošního roku tamní obyvatelé, když se v lese pár set metrů od zástavby objevily vrtné soupravy a těžká technika.

„Na místě jsme viděli vrtnou soupravu zapíchnutou do turistické stezky a směrem nahoru zdevastované lesní cesty a zbytky dalších vrtů. Je tam uděláno řádově 300 metrů hloubkových vrtů. Znamená to výrazné ohrožení podzemních vod, zrušení cyklostezky, zrušení významu blízké lávky,“ řekl v únoru Václav Vít z jabloneckého osadního výboru Vrkoslavice a Dolina. Upozornil též na několik poškozených stromů na místě, kde se vrty prováděly.

Vrty skončily na konci minulého měsíce. Objednala si je společnost České štěrkopísky. Její mluvčí Petr Dušek onehdy sdělil, že se tyto průzkumy dělají zcela běžně na mnoha místech po celé republice.

„Jde o fázi nula. Teprve od výsledků průzkumu se budou odvíjet další kroky. Následoval by náročný povolovací proces, který může trvat i přes deset let a velmi často ani nevede k povolení těžby. Při této příležitosti připomínám, že poslední kamenolom byl na českém území otevřen ještě před rokem 1989. Stavebnictví žije stále z toho, co se otevřelo ještě za socialismu,“ okomentoval Dušek.

Vrty údajně probíhaly regulérně

Ten také uvedl, že vrty do hloubky několika desítek metrů probíhaly regulérně a splnily všechny zákonné povinnosti. Rádlo podle něj bylo o všem včas a řádně informováno. To redakci doložil několika dokumenty, například dopisem a poštovním dokladem o jeho odeslání na rádelský obecní úřad. Obec totiž říká, že ji nikdo o průzkumu podloží řádně neinformoval.

Jak již bylo napsáno, zkoumaný prostor patří Lesům ČR a leží v území s vyšší ochranou přírody. Mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová agentuře ČTK potvrdila, že podnik uzavřel s firmou České štěrkopísky smlouvu pro ložiskový průzkum, konkrétně na sedm vrtů s hloubkou od 30 do 80 metrů o konečném průměru 76 milimetrů, provedených do konce listopadu.

„Smlouva obsahuje i další podmínky k provedení prací maximálně šetrně k lesnímu prostředí. Bude-li na základě výsledků ložiskového průzkumu určeno chráněné ložiskové území a splněné podmínky pro rozhodnutí báňského úřadu umožňujícího provedení těžby nerostných zásob, Lesy ČR těžbu nerostů umožní, stejně jako v jiných případech,“ doplnila Jouklová.

Mluvčí Štěrkopísků oznámil, že až budou lepší klimatické podmínky, firma poškozené území uvede do původního stavu.