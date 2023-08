Přihlížela smrtelné nehodě na Ještědu, teď kabinku lanovky ukáže muzeum

„Před deseti lety jsme získali první kabinu lanovky z roku 1933 a letos se nám podařilo získat kabinu z roku 1973, která donedávna jezdila na Ještěd,“ přibližuje ředitel Severočeského muzea v Liberci Jiří Křížek.

Obě kabiny zamířily do útrob Technického muzea, protože v Severočeském by pro ně nebylo tolik místa. Kvůli tomu museli pracovníci muzea rozebrat jednu z prosklených stěn pavilonu, kde se dříve konaly Liberecké výstavní trhy.

Novější z kabin byla v provozu právě v osudný den, kdy se kabince číslo dvě přetrhlo tažné lano a ve vysoké rychlosti se zřítila na svah Ještědu. O život tehdy přišel šestatřicetiletý průvodčí, který v ní cestoval sám.

Kabinka číslo jedna jela v opačném směru a vezla skupinu turistů. Díky duchapřítomnému průvodčímu, který zatáhl ruční brzdu, nakonec nedošlo k ještě větší tragédii. Všechny cestující pak hasiči evakuovali.

Jelikož by na Ještěd měla v budoucnu vozit turisty zcela nová lanovka, hrozilo, že modrá kabinka poputuje za hranice Libereckého kraje. Tomu se ale vedení muzea podařilo zabránit.

„Celkem se dochovaly dvě kabinky ze tří. Reálně hrozilo, že jedna půjde do Národního technického muzea v Praze a druhá do Lužné u Rakovníka, kde mají České dráhy svoje muzeum. Nakonec se Lužná s Národním technickým muzeum domluvily a kabina zůstane v Liberci,“ vysvětluje Křížek.

Za kabinu zaplatilo muzeum Českým drahám kolem 131 tisíc korun. „Kdyby se dražila, třeba by stála víc, ale s veřejným majetkem by se to dít nemělo. Je symbolem města, regionu a já se snažil zabránit tomu, aby došlo k nějaké spekulaci.“

V kabince bydlely včely

Druhou, o čtyřicet let starší kabinku, vlastní muzeum už deset let. Do teď byla v depozitáři. „Získali jsme ji darem od pána, který ji zdědil na pozemku svého domu, kde sloužila jako stavební buňka. Naposledy v ní byly včelí úly,“ přibližuje Křížek.

Zatímco mladší kabinka je laminátová, starší je z vyrobená z hliníkového plechu a je nýtovaná na ocelovou konstrukci, což vytváří galvanický článek. „Kvůli tomu je ve velmi špatném stavu. Chtěli bychom proto získat grant na její restaurování.“

Obě kabinky se na jednom místě setkaly vůbec poprvé. Nyní budou patřit mezi hlavní exponáty nově připravované výstavy o lanovce na Ještěd. „Lanovka v Liberci je legenda. Je to lákadlo jako hrom! Chceme, aby si na to děti mohly sáhnout, aby to nebylo někde za provazem. Novější kabinu proto určitě zpřístupníme,“ vysvětluje ředitel Technického muzea Liberec Jiří Němeček.

Nová expozice je podle něj už na papíře. „Příští týden ji sjednotíme a za šest týdnů bychom ji mohli mít hotovou. Kabinky ale budou už teď přístupné,“ dodává.