Mostu mezi Českem a Polskem hrozí zřícení, turisté si na nový počkají rok

Kdo se bude chtít vypravit po oblíbené trase z polského Orle na Jizerku, může zažít nepříjemné překvapení. Karlovský most přes Jizeru je kvůli havarijnímu stavu uzavřený a čeká na stržení. Na nový si budou muset pěší turisté i běžkaři počkat až do příštího roku. Hotový by mohl být do léta.

„Je v totálně havarijním stavu a hrozí, že se zřítí do řeky,“ vysvětlil Luboš Marek, starosta Kořenova, na jehož území most leží. Demolice patnáct let starého dřevěného mostu a výstavba nového, železobetonového měla začít už letos na jaře po odtání sněhu. Plány ale zkomplikovala koronavirová pandemie, která neprodyšně uzavřela hranice. Pro stavaře je totiž řeka přístupná pouze z polské strany, na české patří území do chráněné oblasti.

„Je již vyprojektována a vysoutěžena firma, která bude nový most stavět,“ poznamenal starosta, který doufal, že most přežije ještě tuto letní sezonu. „Ale přivolaný odborník dal jednoznačné rozhodnutí, most je nebezpečný a musí se uzavřít,“ okomentoval. Na most byly proto umístěny cedule se zákazem vstupu.

Zákaz vstupu turisty nezastavil

Jak se ale ukázalo, turisty nezastavily. Obec se proto rozhodla pro radikální řešení. Datum stržení mostu ještě není jasné, určitě k němu ale dojde už letos v létě. „Pak začnou přípravné práce, stavět se bude ale až příští rok. Jde to pak rychle,“ dodal starosta.

Podle něj se od počátku počítalo s tím, že dřevěnou lávku nahradí most trvanlivější. Stávající je vyrobený ze smrkového dřeva a v náročných horských podmínkách dosloužil. Výstavba nového mostu vyjde Kořenov na 5,5 milionů korun. Třemi miliony přispěje Liberecký kraj. Podle náměstka hejtmana pro investice Jana Svitáka je význam mostu klíčový.

„Je to důležitá spojnice mezi českou a polskou stranou. Zvláště do budoucna, kdy na polské straně vznikne plánované lyžařské středisko,“ vysvětlil Sviták.

Polsko peníze nepřislíbilo

Podle náměstka bude most zatím platit jen česká strana. Polsko na most žádný finanční příspěvek nepřislíbilo. „Zatím provedli přípravu ohledně stavby. Jednání budou ale pokračovat,“ dodal Sviták.

Karlovský most leží na hojně využívané trase vedoucí ze Szklarské Poręby v Polsku směrem do osady Jizerka. V létě patří pěším turistům, v zimě běžkařům.

„Zpráva o tom, že mostu hrozí zřícení, mě dost překvapila. Nepřijde mi, že by byl v takovém havarijním stavu. Naposledy jsme přes něj šli vloni na podzim a vypadal normálně,“ podivovala se nad zavřením mostu například turistka Jiřina Petříková z Liberce. „Jiný most tam není. Doufám, že výstavba nového nepotrvá nějak extrémně dlouho, jinak se lidi budou brodit do Polska přes vodu.“

Podle vedoucí oddělení výstavby Kořenova Petry Slavíkové se stav mostu začal během letoška rychle zhoršovat. Na jeho uzavření se obec snaží upozorňovat letáky, které vyvěšuje na uzlových bodech a v turistických centrech. „Problém je, že je lidi strhávají a musíme je obnovovat,“ upozornil Marek.

Hraniční most přes Jizeru spojoval oba státy už od roku 1901. V roce 1979 byl stržen. Po dlouhém usilování byl nový most otevřen v červenci 2005.