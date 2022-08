Maliník v Bedřichově rozkopala těžká technika, budou se tu otáčet autobusy

„Bude tam zajíždět autobus číslo 101 jablonecké MHD, aby Jablonečáky vyvezl nahoru na Maliník, což je druhé nástupní místo Jizerské magistrály,“ vysvětluje starosta Bedřichova Petr Holub.

V současnosti jezdí autobus od Jablonce jen ke stadionu v Bedřichově. Na Maliníku pak staví pouze autobusy přijíždějící od Liberce. O obratišti pro autobusy na Maliníku se hovoří od roku 2019. Přípravy ale nabraly skluz a stavba vzniká až nyní, navíc během letní sezony.

„Rekonstrukce by se nijak neměla dotknout provozu občerstvení a chodu parkoviště,“ ubezpečuje Holub.

Kromě obratiště vznikne na Maliníku i odbočovací pruh na parkoviště. Především v zimních měsících se nezřídka stávalo, že auta odbočující na parkoviště zablokovala celou příjezdovou cestu do Jizerských hor. Tomu by měl být brzy konec.

„Stavba by měla být hotová do konce léta, první autobusy by sem pak měly zajíždět od listopadu,“ upřesňuje starosta.

Genius loci musí ustoupit autobusům

Ne všichni ale změny na Maliníku, který je populární i díky gastronomii ve zdejším stánku, vítají s nadšením. „Nehodí se to tam. Chápu potřebu otočky autobusu, ale v tom případě ji mohli udělat o kousek níž, kde nedávno vzniklo malé parkoviště. Přijde mi škoda kácet před bufetem stromy jen kvůli otočce autobusu. Úplně to tam ztratí genius loci,“ svěřil se před časem Jan Hansl, který do Bedřichova jezdí každou zimu na běžky.

Celková proměna místa by měla vyjít na zhruba tři miliony korun. „Stavbu financuje Liberecký kraj na základě naší dohody o spolupráci,“ přiblížil Holub.

Novinkou měl být i chodník z Maliníku na Vládní cestu. Na ten si ale budou muset návštěvníci Bedřichova ještě počkat. „Projekt existuje, ale stavební povolení nikoliv. Jsou tam soukromé pozemky, které nám brání ve stavbě,“ dodal starosta.