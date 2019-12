Za 50 let chyběl revírník z Jizerky v práci jen dvakrát, zjistil úřad

„Když mi teď počítali důchod, tak se zjistilo, že jsem měl za celou dobu jen dva zameškané dny. Paní, která mi to počítala, říkala, že to ještě nikdy neviděla,“ směje se Lánský, který k lesům nastoupil v roce 1969 původně jen na roční praxi.

Posledních 19 let slouží jako revírník na Jizerce. Předtím dlouhé roky trávil v Lesním závodě Harrachov. Jizerku zná ale dokonale už od mala. Jeho rodiče tam měli chalupu. Pamatuje si tak dobře dobu, kdy lesy jizerských hor hynuly pod dusivými emisemi z německých a polských elektráren.

Popílek se ukládal na sníh

„Poprvé jsem se s tím setkal jako dítě. Běhal jsem tu na jaře po loukách, a když jsem přišel domů, maminka se zhrozila, od čeho mám tak černé nohy. Popílek z elektráren, které tehdy ještě neměly žádné filtry a nebyly odsířené, se totiž ukládal na horní vrstvu sněhu, a jak to na jaře odtávalo, tak na trávě vznikla souvislá šedivá vrstva,“ vzpomíná revírník.

Na stromech to prý ale zprvu nebylo moc znát. „ Až později jsme pozorovali, že odumírají jedle, které jsou nejcitlivější. Pak začaly smrky ztrácet jehličí, oslabily se a pak do toho vlétl kůrovec a katastrofa byla na světě. Nešlo tomu zabránit. Bylo to, jako když se protrhne přehrada,“ líčí revírník.

Náhorní plošina Jizerských hor se tak na rozloze sto kilometrů čtverečních proměnila v obří mrtvý les. Nové smrky se tam podařilo dosadit během pěti let.

„Dodnes obdivuji lesní dělníky, kteří to tam oddřeli. Museli pracovat mezi kameny, jen s motykami a na místo nosili těžké bedýnky s obalovanými sazenicemi smrčků, které jsou tak těžké, že je sotva unesete. Někdo by jim měl udělat sochu, že to vydrželi a Jizerky znovu zalesnili,“ líčí Lánský.

Dnes horní partie hor problém s kůrovcem nemají. Nasázené smrky po kalamitě se ale musí dosazovat listnáči a jedlemi.

„Jinak tady bude problém, že za dvacet let smrky ztratí stabilitu proti větru. Jsou totiž věkově stejné, nasázely se všechny v příliš krátkém čase. Takže k nim dosazujeme mladší stromky, abychom měli věkově i druhově pestrý les. Jen takový obstojí proti různým kalamitám,“ dodal Lánský.