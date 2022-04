Továrnu na matrace spolykaly plameny, firma teď otevřela ještě větší halu

Tři a půl kilometru látek denně spotřebuje firma Hilding Anders. Největší výrobce matrací v Česku a na Slovensku měl přitom namále. Na podzim roku 2020 kvůli technické závadě na jednom ze strojů celý areál firmy v Roztokách u Jilemnice shořel.

„Jeden ze strojů měl defekt, rozpálila se hřídel, od ní chytla jedna z matrací a už to jelo. I když obsluha stroje začala hned hasit, bylo to marné. Škoda byla přes sto milionů korun,“ vzpomíná ředitel Hilding Anders pro ČR Petr Vašíček.

Z vyhořelého areálu nezbylo dnes nic, jen holá pláň a jeden rezervní sklad. Po počátečním šoku se ale firmě podařilo výrobu obnovit v provizorních podmínkách a teď otevřela nový závod na okraji Jilemnice.

„Podařilo se nám to jen díky obrovskému nasazení našich zaměstnanců. Po požáru byli ochotni dojíždět třeba do Chorvatska, kde měli přes noc volné CNC řezací stroje. Další část lidí dojížděla z Roztok 200 kilometrů na Moravu, kde jsme zřídili dočasný výrobní závod. Byl zázrak, že jsme ten obrovský požár přežili a teď dokonce můžeme zvýšit výrobu,“ přibližuje Vašíček.

Pětkrát větší prostory

Nové prostory v Jilemnici jsou pětkrát větší než v Roztokách, firma tak plánuje nabrat postupně další zaměstnance. Teď jich má 110, výhledově chce v první vlně nabrat 90 dalších šiček, stejně jako technické pracovníky.

„Automatizace výroby je možná u spousty věcí, ale tady je lidská zručnost, ruční šití nezbytné. Teď máme kapacitu jeden tisíc matrací denně, v příštím roce to chceme zvýšit na dvojnásobek,“ nastínil Vašíček.

Nové trhy hledá Hilding Anders hlavně v Německu a Rakousku. Stejně, jako je velký boom zdravého stylu v jídle, zažívá podobný rozkvět i výroba matrací. Jilemnický Hilding Anders tak má v nabídce téměř 800 různých druhů matrací včetně těch do zdravotnických zařízení, ale také třeba pro kamiony, lodě a podobně.

„Máme své vlastní vývojové centrum a už několik patentů a průmyslových vzorů. Matrace testujeme v nejmodernější testovací laboratoři v Evropě, ve švýcarském Schänis,“ zmínil obchodní ředitel Hilding Anders Miloš Haken.

Matrace umí v Jilemnici vyrábět i na míru, přesně podle požadavku zákazníků. „Někdo spí rád na tvrdých matracích, jiný dává přednost měkčím, je nespočet variací a materiálů. Lidé čím dál víc hledí na kvalitu spánku a správná matrace je základ,“ poukazuje Vašíček.

K záchraně pomohly starší stroje

Navzdory požáru a covidu se tak firmě podařilo vloni dosáhnout vyššího obratu než v předchozích dvou letech. Teď sice válka na Ukrajině ovlivňuje ceny materiálů a energií, o zakázky ale nemá Hilding Anders nouzi.

„Zvýšili jsme produktivitu, abychom nemuseli výrazně zdražovat. Nemá smysl vyrábět drahé zboží, které si pak nebude moci koncový zákazník dovolit,“ nastínil politiku firmy Vašíček. Nový závod v Jilemnici se dnes chlubí těmi nejmodernějšími stroji, které jsou na trhu k dostání.

„Máme tu ale i dva starší stroje, díky kterým se nám podařilo po požáru přežít. Jeden jsme získali 14 dní po požáru z Dánska, druhý nabízela jedna firma k prodeji těsně předtím. Bez nich bychom výrobu v provizorních podmínkách jen těžko obnovili,“ přibližuje Vašíček.

Nový závod je také patrně jedním z nejlepších v kraji, co se týká protipožárního vybavení. Hořlavost materiálů je tam obrovská, což ukázal i požár před dvěma lety. Teď je podnik vybaven tím nejmodernějším zabezpečením, které je možné. „Kdyby v budoucnu mělo znovu hořet, zasáhlo by to jen velmi malou část, a ne celý areál,“ dodal Vašíček.