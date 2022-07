Autobusy k Ještědu letos nevyjedou, brzdila by je oprava silnice

8:36

Oprava lanovky na Ještěd bude trvat ještě několik let. Do té doby by turisty mohly vozit z Hanychova na Ještědku autobusy. Poprvé ale vyjedou, až se opraví silnice přes Ještěd. Tedy nejdříve za rok.