U hranice vyrůstá biatlonový ráj. Bude nejlepší v Evropě, slibují Poláci

K nepoznání se mění areál běžeckého lyžování v polských Jakuszycích. Středisko s více než 100 kilometry tratí dobře znají i čeští milovníci běžek díky výhodné poloze Jakuszyc kousek od Harrachova.

Ti, kteří na jakušické pláni ale dlouho nebyli, budou v šoku. Hned u vlakové tratě z Harrachova do Szklarske Poreby vyrůstá hotel s kapacitou 190 lůžek, wellness centrum, krytý bazén, restaurace a konferenční sál. Staré, zchátralé budovy už jsou zbourané.

Kdyby teď nebyl všude sníh, byla by vidět i vznikající inline dráha, tělocvična, střelnice, hřiště pro fotbal, volejbal, atletická a sáňkařská dráha i cyklostezky s různým stupněm obtížnosti. Dolnoslezské centrum sportu má mít celoroční využití, protože v posledních letech tam míří spousta turistů i v létě.

Nejlepší biatlonový stadion

To hlavní, na co se ale v Jakuszycích sází, je biatlonový stadion. Je vymyšlen tak, aby byl nejlepší v celé Evropě.



„Po stránce architektonické i prostorové splňuje všechna kritéria požadovaná Mezinárodní lyžařskou federací (FIS) a také Mezinárodní biatlonovou unií (IBU), takže se tu budou moci pořádat i mistrovství světa. A naším cílem je, aby Jakuszyce hostily ty nejdůležitější lyžařské a biatlonové závody. Čekají na to sportovci, sportovní fanoušci i sportovní organizace, které se o založení tohoto střediska v Polsku už roky zasazují,“ uvedl maršálek Dolního Slezska Cezary Przybylski.

Plány na moderní, víceúčelové sportoviště v příhraničních Jakuszycích pocházejí už ze 70. let minulého století.

„Už tenkrát se poukazovalo na to, že klimatické podmínky v Jakuszycích jsou ideální právě pro běžky. V roce 1976 se začal pořádat závod Bieg Piastów, který je teď zařazen do Světové ligy dálkových běhů Worldloppet. Ale infrastruktura je tu nedostačující, chybí šatny, umývárny, WC a další věci. A my nejsme schopni to sami zaplatit a vybudovat tu středisko, kam se budou sjíždět jak rodiny s dětmi, tak amatérští i profesionální sportovci z celého světa,“ sdělil Julian Gozdowski, čestný prezident Biegu Piastów.

Areál za půl miliardy

Sdružení tak prodalo tříhektarový areál organizaci Dolnoślaski Park Innowacji i Nauki, jejímž zřizovatelem je Dolnoslezské vojvodství. To také sehnalo na výstavbu peníze z Evropské unie a také ze státní kasy přes ministerstvo sportu. A nejde o malou částku. V přepočtu na českou měnu jde o více než půl miliardy korun.

Obří investice přitom může prospět i sousednímu Harrachovu. Propojení supermoderního běžkařského areálu se zázemím pro skokany se přímo nabízí. Teď se ale na harrachovských můstcích nedají pořádat žádné velké závody, natož ty světové, protože jejich technický stav je tristní. Liberecký kraj spolu s Harrachovem chce ale nedávnou slávu můstkům vrátit.

„Studie proveditelnosti obnovy harrachovského areálu pro klasické lyžování by měla být hotova do konce ledna. Počítá se v ní s revitalizací malých i velkých skokanských můstků a běžeckých tratí. Bude nabízet i variantu s parametry odpovídajícími pořádání závodů světového poháru a mistrovství světa,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Radnice v Harrachově chce fenomén sportoviště v Jakuszycích využít i pro plány s opuštěnou budovou celnice na hraničním přechodu do Polska.

„Teď je prázdná, chátrá, nevíme si s ní moc rady, ale skýtá velký potenciál. Od Jakuszyc je asi čtyři sta metrů, takže už jsme zahájili jednání s Poláky, jestli bychom společně nevymysleli nějaké řešení, jak ji využít,“ řekl místostarosta Harrachova Tomáš Vašíček.