Jablonecká koalice čelí nařčení z cenzury, nezveřejnila článek opozice

Opozice tvrdí, že ve zpravodaji jablonecké radnice vládne cenzura a jsou umlčovány kritické názory na vedení města. To takový postoj odmítá a brání se, že neotištěný článek by měl být kvůli polopravdám a hrubostem přepracován.

Jeho tématem bylo odložení výstavby dopravního terminálu a prodloužení tramvajových kolejí do centra města.



Macek ve článku například píše: „Vedení města hned po svém nástupu odložilo na neurčito prodloužení tramvajové trati do centra a teď se chystá ukončit i výstavbu terminálu spojeného s parkovacím domem – prý jen v tomto programovacím období EU. Přitom jde o dva největší rozvojové projekty od revoluce a není jasné, zda na ně půjde v budoucnu získat jakoukoli dotaci, natož takto vysokou (...) Může za tím být i snaha o to, aby zbylo na dotace a půjčky pro spřátelené subjekty a na předvolební dárečky pro jablonecké voliče...“

Podle Macka jde o nepřijatelnou cenzuru. „Nárok na zveřejnění názoru v radničním zpravodaji dává zastupitelům tiskový zákon. Chápu, že pro koaliční ODS, ANO a SLK je nepříjemný můj kritický článek o pozastavení výstavby terminálu a prodloužení tramvajové trati do centra, díky čemuž do Jablonce nepřiteče téměř čtyři sta milionů. To jim ale nedává právo rozhodovat, jaké názory smí zaznít v Jabloneckém měsíčníku, který nemá být jen hlásnou troubou lidí ve vedení města,“ říká opoziční zastupitel.

Macek: Koalice zvolila nejhorší způsob

Je také přesvědčen, že dotčený jeho článkem se může cítit jen ten, kdo ví, že má máslo na hlavě.



„Politická kultura nula, svoboda slova nula, dodržování zákonů nula, alespoň na jablonecké radnici. Pokud koalice cítila potřebu uvést cokoli na pravou míru, mohla jako obvykle hned pod mým článkem reagovat. Zvolila ale ten nejhorší způsob. Den před odesláním dat do tisku se s neurčitými výhradami ozval Petr Vobořil, který se týden předtím nedostavil na jednání redakční rady. K němu se v diskuzi ochotně přidali ostatní koaliční zástupci i opoziční Pavel Žur. Neexistuje však žádné usnesení a nedostal jsem žádné odůvodnění a návod, proč a jak mám svůj článek upravit, natož žádost o přepracování. Primátor na moji žádost o přezkoumání rozhodnutí redakční rady jen formálně odpověděl, že rozhodla v souladu se statutem Jabloneckého měsíčníku,“ dodává Jakub Macek.

O cenzuře hovoří také Vladimír Opatrný z opoziční České pirátské strany, který je členem redakční rady měsíčníku.

„Jakub Macek text do rubriky Názory zastupitelů odeslal v řádném termínu. Členové rady města za neuvěřitelných okolností rozhodli o tom, že článek nevyjde. A to do doby, dokud nebude přepracován. Pro pochopení této orwellovské zápletky to lze shrnout i takto: názor zastupitele zaslaný do radničního časopisu nebude otištěn v rubrice Názory zastupitelů, jelikož obsahem nevyhovuje náměstkům a členům rady města. Redakční rada přitom článek desátého února vzala na vědomí a nikdo nerozporoval jeho zveřejnění. Devatenáctého února, několik hodin před odesláním celého čísla do tisku, byl však příspěvek panem Vobořilem označen za neakceptovatelný a panu Mackovi doporučeno, aby si pro svůj názor zastupitele našel jiný typ média,“ popisuje Opatrný.

Podle něj měli ti, co s obsahem textu nesouhlasí, devět dnů na vypracování reakce, kterou by se s argumenty Jakuba Macka vypořádali důvěryhodným způsobem. „Ta by byla otištěna ve stejném čísle. Namísto toho se shodli na tom, že zabrání publikování příspěvku. Je to trapné a nedůstojné, ale dobře to ilustruje smýšlení radních a náměstků,“ doplnil Opatrný.



Články nikdo neselektuje, tvrdí mluvčí

Mluvčí radnice Jana Fričová a taktéž členka redakční rady měsíčníku vzkazuje, že rozhodně nikdo články opozičních zastupitelů v tomto periodiku neselektuje.

„Pouze oslovíme napadeného náměstka či resort k odpovědi. V tomto případě to ale bylo jiné, ozval se člen redakční rady Petr Vobořil, že text je v některých místech hrubý a urážlivý. Na mysli měl titulek či odstavec hovořící o dotacích a dárcích pro spřátelené subjekty. Podle něj je také nepravdivý. Město totiž nezastavilo projekt výstavby terminálu, pouze jej odložilo, a už vůbec nezastavilo projekt prodloužení tramvajové trati, který je projektem DPMLJ,“ vysvětluje Fričová.

„Pan Vobořil proto požádal pana Macka, aby článek přepracoval. K jeho vyjádření se připojili další čtyři členové redakční rady, hlasování proběhlo prostřednictvím e-mailové pošty s výsledkem pět proti dvěma pro uveřejnění, dva se zdrželi. Proto se postupovalo dle Statutu Jabloneckého měsíčníku, v němž se píše, že v případě pochybnosti o zařazení určitého materiálu či inzerátu rozhoduje o návrhu nadpoloviční většina všech členů; přezkoumat takové rozhodnutí o zařazení či nezařazení určitého materiálu do obsahu měsíčníku může primátor města. Podle zákona musí být příspěvek zastupitele zveřejněný, vydavatel však na zveřejnění má čas tři měsíce od doručení příspěvku a nemá povinnost odklad zdůvodnit.

Proti uveřejnění článku hlasovali Petr Vobořil (SLK), David Mánek (ANO),“ Petr Roubíček (ODS), Milan Kouřil (ANO) a Pavel Žur (Nová budoucnost). Pro zveřejnění byli zmíněný Vladimír Opatrný a Petr Klápště (Společně pro Jablonec). Dva členové rady se hlasování zdrželi.



Polopravdy a spekulace

Náměstek primátora Petr Roubíček říká, že má radniční periodikum poskytovat relevantní, objektivní a vyvážené informace o činnosti místní samosprávy, o provedených a plánovaných investicích a aktivitách, o činnosti spolků, sdružení či sportovních oddílů.

„Objektivní, relevantní, vyvážené, a hlavně dobře ověřené informace však článek pana Macka neobsahuje. Naopak, dotyčný pracuje s dohady, polopravdami a spekulacemi. A co víc, napadá a uráží, neboť právě toto je rétorika některých současných politiků: napadající, urážlivá, mající jediný cíl – nespolupracovat na rozvoji města, ale vyvolávat konflikt mezi zastupiteli i obyvateli. A to máme ještě více jak rok do komunálních voleb. Slova o předvolebních dárečcích pro voliče, možnost dotací a půjček pro spřátelené subjekty – to je víc než jen urážlivé, to už je téměř žalovatelné,“ myslí si Roubíček.