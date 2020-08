V Jablonci zrušili zakázku na dopravce. Není jasné, kdo bude vozit cestující

Vyjedou v únoru v Jablonci a okolí autobusy? Vedení města tvrdí, že ano. I přesto, že soutěž na nového dopravce, ve které už vybralo vítěze, teď zrušilo. Kdo bude cestující od 1. února 2021 nejen v Jablonci, ale i do Bedřichova, Lučan, Janova, Pulečného, Rychnova a Nové Vsi nad Nisou vozit, tak není v tuto chvíli jasné.

„Veřejnou zakázku jsme byli nuceni zrušit, protože Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nedodržuje zákonné lhůty. Zároveň došlo ne naší vinou k selhání národního systému pro zadávání veřejných zakázek a tím pádem k průtahům v zadávacím řízení,“ vysvětluje jablonecký primátor Jiří Čeřovský.

Město tak není schopné v zákonné lhůtě soutěž dotáhnout do konce, protože výběr vítězné firmy i zadávací podmínky jsou neustále napadány.

BusLine napadl soutěž u antimonopolního úřadu

Není divu. V součtu totiž představuje zakázka skoro 700 milionů korun. Nový dopravce, který má nahradit dosavadní firmu BusLine, měl po části Jablonecka jezdit 10 let. Do soutěže se ale přihlásily jen dvě firmy. Pražská společnost About Me a Autobusová doprava Podbořany.

Komise vybrala About Me, protože nabízela cenu za kilometr o 21,50 Kč levnější než dopravce z Podbořan. Konkrétně 48,38 Kč oproti 69,88 Kč od podbořanské firmy. Rozdíl za deset let zakázky je tak 300 milionů korun bez DPH. Do věci se ale vložil dosavadní dopravce, firma BusLine. Soutěž napadla u antimonopolního úřadu, ač se do ní sama nepřihlásila.

„Úřad měl o námitkách BusLine rozhodnou podle zákona do 2. června. Ale doteď tak neučinil,“ poukazuje Čeřovský.



Město proto znovu opakovaně potvrdilo výběr firmy About Me, proti čemuž se ale dopravce z Podbořan v poslední možný den odvolal. Radnice tak soutěž raději zrušila, protože se dostala do časové tísně.

„Hledáme teď alternativní řešení, které bude nejekonomičtější a zároveň zachová standard pro cestující. Očekáváme, že do konce září budeme znát řešení, které zajistí plynulé pokračování dopravních služeb od února 2021,“ dodal Čeřovský.

Město zkouší oslovit sedm dopravců

Jak vyplývá z mimořádné schůze jabloneckých radních, město teď zkouší oslovit sedm dopravců, jestli by neměli o přepravu cestujících v daném území zájem. Jednání by pak proběhlo bez uveřejnění, což zákon umožňuje. Opozice se však obává, že vše ještě může skončit jinak.

„Zkušenosti nejen z Libereckého kraje ukazují, že když se soutěž týká zájmů BusLine, téměř jistě se ji nepodaří dokončit. BusLine opět dosáhl svého cíle, tedy chaosu, nejistoty a časové tísně na straně města. Šlo o osvědčený a předvídatelný scénář,“ uvedl jablonecký zastupitel Jakub Macek.

I když BusLine sám do soutěže nešel, není tajemstvím, že vyřazená firma Autobusová doprava Podbořany je s ním už dlouho propojená a i v minulosti zdržovala některé soutěže tak, aby to nahrávalo právě společnosti BusLine.

„Není vyloučené, že vše je dopředu připravené. Firmě BusLine končí smlouva v Jablonci v lednu 2021 a novou soutěž stihnout nejde. BusLine má potřebné kapacity, takže může tlačit na město a zároveň si diktovat vyšší ceny. Můžeme se tak dočkat toho, že tu budeme jezdit za víc než 70 korun za kilometr,“ obává se Macek.

Podle primátora Čeřovského sice město s firmou BusLine vyjednávalo, ale mezi sedmi oslovenými dopravci prý teď není. Opozice navrhuje jednat i s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce. Už proto, že tam Jablonec drží akcie. Vedení DPMLJ ale zatím není představě o zajištění autobusů pro část Jablonecka příliš nakloněné.