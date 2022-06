Stromek je zbytečný, v Jablonci se chlubí vánočními ozdobami na parníku

Stálá expozice se lidem poprvé otevřela uplynulou neděli. Tedy přibližně dva roky po vybudování Stavby roku 2020 a deset let od prvních snah ve městě něco takto unikátního postavit.

Celá expozice je opřena o příběh vývozu českých vánočních ozdob do USA. Právě zámoří bylo a stále ještě je největším odbytištěm těchto dekorací. Hosté muzea tak vstoupí na pomyslnou palubu parníku směřujícího někam k Soše svobody. A možná zvolají WoW! Což není jen citoslovce pro vyjádření údivu, ale též název celé instalace - World of Wonders (Svět zázraků).

Ta je dílem designéra Jakuba Berdycha Karpelise. „Vánoční stromek jako součást expozice jsme zapřeli, bylo by to příliš prvoplánové, napadlo by to každého. Chtěli jsme vyprávět příběh a ten se nám naskytl,“ poodhalil tvůrce WoW.

Hlavní kurátor muzea Petr Nový dodal, že jde o zážitkovou expozici bez popisků.

„Kdybychom ozdoby jenom sbírali, žádný zážitek mít nebudeme, proto jsme museli i bádat. A proto jsme přišli na nápad se zaoceánským parníkem. Spojené státy americké určovaly, co se za vánoční ozdoby bude u nás vyrábět a jak tento obor bude úspěšný. Také jsme návštěvníka nechtěli tlačit do toho, aby na výstavě něco dlouho studoval, ale může si ty informace dohledat. WoW je jako cibule, můžete odhalovat další a další vrstvy,“ poodhalil kurátor.

Podrobnosti o vystavěných předmětech se návštěvníci ovšem dozvědí z audioprůvodce, který instituce připravila v pěti jazykových mutacích. Součástí všeho je i krátký film o výrobě vánoční ozdoby, který natočil Tomáš Luňák, jenž v roce 2012 získal za snímek Alois Nebel Evropskou cenu pro největší animovaný celovečerní film.

Jablonci patří světové prvenství

Svět zázraků stvořený za zhruba osm milionů korun obsahuje 3307 vánočních ozdob. Což je asi dvacet procent všech, které muzeum ve svých depozitářích léta schraňuje.

„Máme jich přibližně sedmnáct tisíc. Patnáct tisíc z nich tvoří dar od bývalé firmy Jablonex. Pak je tu výběr od společnosti Ornex nebo historická kolekce. To nikdo v takovémto množství na světě nemá. Mimořádnost celého souboru tkví právě v jeho ucelenosti,“ podotkla kurátorka sbírky Dagmar Havlíčková.

Petr Nový doplnil, že nejstarší vánoční ozdoby na výstavě pochází z doby před první světovou válkou. „Jsou to výrobky z foukaných perliček nebo ozdoby z kartonu či foukané perle plněné voskem a fosforem, které na stromečku světélkovaly,“ upozornil.

Největším exponátem výstavy je 68 centimetrů vysoká špice. Nejmenším pak 4,5 centimetrů velká postavička slona.

„Pak tady máme třeba ještě luxusní ozdoby, že nám ani newyorské Metropolitní muzeum nesahá po paty,“ řekl s nadsázkou šéfkurátor.

Otevřením expozice vánočních ozdob zakončuje jablonecké muzeum desetileté snahy spojené s vybudováním atypické přístavby. Třípatrovou budovu muzeum otevřelo před dvěma lety. I expozice měla být podle původních plánů hotová už předloni.

Předchozí dodavatel neobvyklých vitrín a dalšího vybavení se ale dostal do několikaměsíčního prodlení a nebyl schopen zakázku dokončit. Muzeum mu proto vloni v únoru vypovědělo smlouvu a muselo najít nového dodavatele.

„Jsme opravdu šťastní, že to máme celé za sebou, to celé desetileté martyrium,“ uvedl ředitelka Muzea skla a bižuterie Milada Valečková. Výstavba atypické přístavby muzea za 57 milionů korun trvala dva roky.

I její zhotovení hatily komplikace a dokončení se několikrát odkládalo. Stavba se také prodražila zhruba o pět milionů korun. Na vině byl například fakt, že muzeum dlouho nemohlo najít firmu, která by jedinečné dílo převedla z vizualizace do reality.