Sluneční lázně po požáru ožívají, z části by opět mohly sloužit hostům

„Do října máme platnou nájemní smlouvu, tak bychom rádi pokračovali aspoň na tom kousku, který tu zbyl,“ vysvětluje provozovatelka Slunečních lázní Lucie Pokorná.

Areál zasáhl minulý týden ve středu brzy ráno mohutný požár. Přestože hasiči přijeli na místo do deseti minut, původní stavby téměř celé shořely na popel.

„Shořela sice krásná historická budova plovárny, ale areál je zasažen jenom z půlky. Pódium, hřiště a stoly tu zůstaly,“ přibližuje Pokorná.

Na zvelebení místa se od soboty podílí několik desítek Jablonečanů, kteří na posezení v lázních nedali dopustit. „Rád přiložím ruku k dílu, aby se areál obnovil,“ přibližuje své důvody expert na železniční dopravu Jindřich Berounský.

„To, co se tady stalo, mě ohromně zasáhlo. Je to areál, který k přehradě prostě patří,“ zdůvodňuje Berounský a popisuje, co by si na místě spáleniště představoval v budoucnu. „Vždy jsem byl pro, aby se Sluneční lázně zachovaly co nejvíce v původním stylu. Snad se je podaří obnovit.“

Na místo dorazil i Petr Mikula, který tu za barem strávil několik let. „Každého z nás po požáru hlodalo, jestli něco neudělal špatně. Ale fritézy a další věci jsme na noc vypínali. Nechávali jsme zapnuté jenom mrazáky,“ zamýšlí se nad příčinou.

Slídilové se zapalovačem

Podle něj ale roli sehrála dvojice mužů, kteří kolem areálu slídili krátce před katastrofou a které zachytily bezpečnostní kamery u okolních stánků.

„Přesně v tu dobu, kdy vznikl požár, se tu pohybovali nějací zlodějíčci, kteří si na všechno svítili zapalovačem. To by odpovídalo tomu, že požár vznikl v blízkosti dámských převlékáren. Tam přitom nebyla žádná elektroinstalace. Nechci předjímat, ale je to podle mě jasné.“

Stejně na příčinu pohlíží i Lucie Pokorná. „Vzhledem k okolnostem a videím, která vyplouvají na povrch, už nějakou představu mám. A ta je strašně smutná a nepříjemná. Myslím si, že šlo o nešťastnou náhodu. Že to omylem zapálili bezdomovci, kteří sem pravidelně chodili slídit.“

Pokorná zároveň vyvrací fámy, že byl požár založen úmyslně. „Spousta lidí nás podezírala z pojišťovacího podvodu. Ale my svůj majetek neměli pojištěný. Nikdo nám ho nechtěl pojistit. Museli bychom enormně investovat do nových dveří, mříží, oken. Ale stavba jako taková patřila městu a my tu měli v posledních letech nájemní smlouvu vždy jen na jeden rok.“

Zda nové občerstvení v části areálu někdejších Slunečních lázní opravdu vznikne, ale zatím není vůbec jisté. „V tuto chvíli to záleží na vedení města. Úřednice, které tu byly hned po požáru, to jednoznačně odmítly. Ale rozhodující slovo bude mít rada města,“ dodává Mikula.