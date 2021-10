Jablonec chce své pozemky nabízet na internetu, opozice se bojí spekulantů

Město na provoz elektronických aukcí uzavřelo roční smlouvu s ostravskou firmou Proebiz Tenderbox a to za 145 tisíc korun. Podle náměstka primátora Milana Kouřila (ANO) je tento druh prodeje parcel spravedlivější, než býval v minulosti.

„Elektronická aukce je velice efektivní a transparentní nástroj k prodeji veřejného majetku. Výběrové řízení má jasný a zřetelný průběh a soutěž probíhá v daném čase pro všechny zájemce za stejných podmínek. Navíc očekáváme, že z takto prodaného majetku budeme mít maximální výnosy,“ okomentoval náměstek. Záměry prodejů radnice nově zveřejňuje mimo úřední desky i na portálu sreality.cz.

Jak již MF DNES informovala, letos v březnu jablonečtí zastupitelé změnili pravidla pro prodej pozemků v majetku města. Jejich cena se v některých případech z nynějších šesti set korun za čtvereční metr zvedne na tisíc. Kauce se z původních pěti procent zvednou buď na dvacet pět nebo na sto procent. Nabídka nebude viset již jen na úřední desce magistrátu, ale také na realitním serveru. Kupec nově vzejde z elektronické aukce. Parcely se také rozdělily do čtyř skupin označených od A do D.

V první skupině jsou pozemky určené k individuální výstavbě rodinných domů, ve druhé pro developerské projekty na stavbu rodinných domů, ve třetí skupině jsou pozemky pro větší projekty, třeba na výstavbu bytových domů nebo průmyslových staveb, a poslední skupinu tvoří všechny ostatní pozemky včetně zahrad u domů nebo doprodejů.

Opozice se bojí spekulantů

Petr Klápště ze Společně pro Jablonec před časem ovšem upozornil na to, že elektronická aukce může mít pro město ekonomicky negativní dopad, ačkoliv si to radnice nemyslí. Vidí ho třeba v tom, že není žádná lhůta, do kdy má na koupeném pozemku něco stát.

„Při této aukci se hodnotí výhradně cena a nemůžeme tam zohlednit nějaké další deklarované záměry toho kupujícího. Riskujeme, že to budou kupovat spekulanti nebo lidi pro děti, aby jednou měly kde stavět, a pozemek pak patnáct let bude ležet ladem,“ vysvětlil Klápště.

Podle něj se pak nemusí naplnit očekávaný ekonomický efekt. „My za tu dobu platíme údržbu komunikací, veřejné osvětlení a vedle toho leží pozemek, který nám nepřináší moc na dani z nemovitosti, nedostaneme ani žádný podíl na dalších daních. Když vyšroubujeme cenu při aukci klidně o desetitisíce, tak za dvacet let, kdy tam nic nestojí, přijdeme o statisíce. Kdyby se to prodávalo s nějakým jasným závazkem, do kdy se tam musí něco postavit, tak se tomu prostě vyhneme,“ sdělil Klápště.

Podobného názoru byl i pirátský zastupitel Vladimír Opatrný. „Vidím krok špatným směrem. Jelikož není nakládání s pozemkem časově omezené, může se to stát cílem spekulantů. Jako město bychom měli, zvláště v době, kdy nás nečekají tučná léta, býti těmi hybateli, kteří budou investory sunout k investicím. My nyní říkáme, že nám je jedno, že se u nás pět nebo deset let nebude stavět na našich bývalých pozemcích. Tím vydáváme jednoznačně hloupý signál o tom, jak si představujeme cestu, kterou se opět dostat k ekonomickému růstu,“ postěžoval si Opatrný.