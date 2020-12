Jeden jako druhý. Stánky u jablonecké přehrady získají stejný vzhled

Pryč se stylem každý pes jiná ves. Se stánky křičícími nevkusnou reklamou a nejrůznějšími přilepenými přístavbami. Břehy jablonecké přehrady budou nově lemovat výjevy trochu jak z časů Vančurova Rozmarného léta.

Radnice zná vítěze architektonické soutěže, který navrhl sjednocený vzhled zázemí kolem přibližně čtyřiceti hektarů vodní plochy. Připomíná prvorepublikové plovárny. Soutěž město spustilo letos v červenci a přihlásila se do ní pětice studií. Komise složená ze zástupců radních nebo architektů nyní vybrala vítěze – návrh Marka Přikryla z pražského ateliéru Prokš Přikryl Architekti. Nové zázemí má vyrůst nejpozději na začátku roku 2022.

Plovárny ze dřeva s lehkou konstrukcí

Architekt navrhl jakési stavby připomínající plovárny, které se dají různě modulovat. Podle potřeby tak z nich může vzniknout jak stánek s občerstvení, tak třeba i převlékárna či sklad. Z velké části jde o stavby ze dřeva s lehkou a snadno opravitelnou konstrukcí.

„Objekty jsou modulární, opakovatelné. Mají čitelnou konstrukci a dají se uzavřít a použít přes den i v noci, přes léto i zimu. Polaritu pak zdůrazňuje kontrastní barevnost zvenčí a uvnitř,“ popsal ve studii architekt Marek Přikryl.

Jednoduše řečeno mají stavby evokovat již zmíněný charakter plovárny a být stejně barevné. Dohromady budou čtyři s lámacími dveřmi, které vytvoří fasádu a kryté zápraží. Moduly o velikosti šest krát šest metrů mají obsadit čtyři místa v okolí mšenské přehrady. Konkrétně půjde o místo zvané U Prutu, severní břeh zátoky poblíž plaveckého bazénu, zátoku u bazénu nad parkovištěm a jižní břeh vodní nádrže.

Tvář přehrady se vizuálně propojí

Podle náměstka jabloneckého primátora Petra Roubíčka je cílem nového vzhledu okolí přehrady jeho tvář vizuálně propojit, očistit a navázat na krajinu bez větších zásahů do ní.

„S vítězným uchazečem uzavřeme smlouvu o dílo na vypracování dalších stupňů projektové dokumentace. Tu pak v lednu 2021 projedná rada města společně s harmonogramem realizace,“ popsal Roubíček s tím, že město bude též řešit, co se současnými stánky. „Součástí bude i řešení nájemních vztahů na pozemky pod stávajícími stánky s občerstvením a vlastnictví inženýrských sítí k nim,“ dodal.

O zvelebení a sjednocení okolí údajně největší vnitroměstské vodní plochy v Evropě na východ od Ženevského jezera se v Jablonci hovoří řadu let.

Nejblíže ke změně byla přehrada například loni, kdy na vzhled břehů vyhlásilo tehdejší vedení radnice také architektonickou soutěž. Pak však došlo ve vedení druhého největšího sídla Libereckého kraje k personálnímu zemětřesení a nová vláda soutěž zrušila. Prý kvůli jejím vysokým finančním nákladům. Náměstek Roubíček tehdy uvedl, že místo do soutěže by chtěli peníze vložit přímo do zvelebování přehrady.

„Čerpat chceme z projektů, které už máme, a to včetně podnětů občanů, jež podávali například při projednávání před prázdninami ve mšenské škole nebo v rámci participativního rozpočtu,“ řekl loni.

Radnice také loni pohřbila stavbu takzvaného Slunečního pavilonu, který měl nahradit současný stav oblíbených Slunečních lázní. Za předchozí garnitury vize libereckého architekta Petra Stolína vyvolala mezi lidmi kontroverzi, a radnice se proto rozhodla, že o tom, co má stát na místě plovárny z roku 1927, rozhodne architektonická soutěž. Ta však, jak již bylo zmíněno, byla sice vyhlášena, ale pak zase zrušena.