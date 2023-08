Jablonec chce rozhýbat kulturu, první akce obsadí parkoviště u kostela

Pořádně rozhýbat kulturní a společenské dění ve městě. Vykřesat nový náboj, dát větší důraz na historii a tradice. Zhruba s těmito ambicemi přichází jablonecká radnice spolu se svými kulturními organizacemi. Nejbližším plánem je, aby se v každém ročním období konaly v druhém největším sídle Libereckého kraje slavnost, trh či festival.

A hned poslední srpnovou sobotu si magistrát může odškrtnout kolonku léto. V ten čas odstartuje zbrusu nová akce pojmenovaná Jablonecká perle. Perle zastupuje nejteplejší měsíce roku, zůstávají jarní Velikonoční slavnosti a zimní Vánoční. I ty ovšem podstoupí oživující kúru.

Podzim pak bude patřit tradičním Dnům evropského dědictví, ovšem tentokrát má být akce v trochu jiné režii. Náměstkyně primátora Jana Hamplová říká, že zmíněné Dny byly tak trochu Popelkou.

„Byly vždy k něčemu přiřazené a my bychom rádi na ně dali větší důraz, protože chceme mít úctu k tradici, k tomu, jak naše město vypadá, historie je pro nás důležitá. Tento rok se i nabízí dělat to trošku jinak, budova radnice slaví devadesát let od otevření. A už teď se v našem produkčním týmu bavíme, kam akci směřovat do budoucna. Může se to točit kolem výročí významných jabloneckých osobností a například za dva roky oslaví místní základní umělecká škola sto let od založení,“ zamýšlí se náměstkyně.

Trhy potrvají déle

A jaké že jsou ty chystané novinky v případě tradičních trhů a slavností? „Vánoční trhy prodlužujeme, a to na základě mnoha podnětů od veřejnosti. Trhy byly doposud od středy do soboty převážně dopoledne a ti, kteří přes týden pracují, tak neměli možnost je navštívit. Vyslyšeli jsme je a trhy budou pětidenní, od středy až do neděle. Také chceme řešit problémy s některými trhovci, kdy třeba v pátek odjeli a v sobotu dopoledne pak stánky zely prázdnotou. Chceme proto sdílené stánky. To znamená, že stánek nemusí být po celou dobu obsazen jen jedním konkrétním stánkařem,“ vysvětluje Hamplová.

Ta by si nepřála, aby se slavnosti posunuly někam k obyčejné tržnici s nezajímavým zbožím. „Chceme lidem nabídnout kvalitní řemeslné výrobky včetně kvalitní gastronomie. Rádi bychom v obyvatelích města probudili sounáležitost s městem, aby se k němu více přihlásili, zamysleli se nad jeho historií. Doposud to bývalo spíše pasivní, lidé se koukli po stáncích, dali si buřta,“ dodává Hamplová.

Perle propojí tradice

Zpět k nakousnutému zbrusu novému letnímu festivalu. Cílem Jablonecké perle je propojit sklářskou a bižuterní tradici města s dobrou gastronomií, hudbou nebo pestrou nabídkou trhů. I název akce k tomu, čím se Jablonec kdysi celosvětově proslavil, odkazuje.

„Chceme sem přinést něco nového, inovativního, dělat to moderně. Pokusit se probudit takového malého jabloneckého lvíčka a udělat něco pro naše město,“ říká Jakub Gerš, ředitel městské společnosti Kultura Jablonec, která program připravila.

Perle obsadí Horní náměstí a vypukne od deseti hodin. Na hlavním pódiu se od 13.00 do 22.00 představí hudebníci Gerald Clark, Doladíme, Superhero Killers, Ruda Hancvencl, Wild Flame a hlavní hosté Sebastian a MYDY.

Druhá, menší scéna bude patřit především dětem. Ukáží se třeba Čáry kluk nebo Ruda Hancvencl a jeho Nafukovací pohádky. „V gastro sekci Perle přinese to nejlepší od místních pekařů, cukrářů, kuchařů, sládků i baristů,“ slibuje Gerš.

Po celý den bude na náměstí trh ve spolupráci s Tatrhy. Svou práci představí nejen místní restaurace, ale také výrobci skla a bižuterie a jiní řemeslníci a chybět nebudou výtvarné a řemeslné dílny pro děti a dospělé. Večer vše od 22 hodin zakončí filmové představení v letním kině, kde se bude promítat snímek Skleněný pokoj.

„Chtěli jsme komunitní přesah, aby vznikla i jiná hodnota než jen ta, že je to super akce,“ doplňuje ředitel a dodává, že otevřen bude také blízký kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova, v němž bude rezonovat varhanní hudba.

Zábava místo aut

Přichystány jsou též prohlídky svatostánku a dvě přednášky. Místní knihovna dodá knihobudku. Na náměstí si rozbalí stánek i Kancelář architektury města společně se strategickým oddělením magistrátu.

„Rádi bychom jako město měli možnost představit občanům naše záměry. Budeme také od nich sbírat podněty nebo přinášet informace k soutěži Vyšperkuj Jablonec, která je inspirací pro participativní rozpočet,“ podotýká Jana Hamplová s tím, že na místě budou infopanely o historii Horního náměstí.

A proč Jablonecká perle zakotví právě tam? „Na rovinu řeknu, že by pro nás samozřejmě bylo jednodušší dělat to na Mírovém náměstí. Je to v samém centru města, máme tady veškeré zázemí. Ale chtěli jsme najít jiný prostor, který si zaslouží pozornost, snažíme se oživovat i jiná místa než ta klasická,“ osvětluje náměstkyně.

Horní náměstí přes rok slouží v podstatě jako jedno velké parkoviště. 26. srpna tady ovšem motoristé svá auta neodloží. „Budeme proto vyzývat návštěvníky, aby přišli pěšky nebo přijeli autobusem,“ upozorňuje Hamplová.

Netradičním a dobrovolným příspěvkem na festival bude malá perlička, skleněný knoflík či kousek bižuterie. „Tedy něco, co má každý Jablonečan v podstatě doma. Nasbírané věci pak možná využijeme na vytvoření nějakého uměleckého díla. Ale uvidíme, co se nám sejde a kam nás do příštího ročníku vítr zavane,“ dodává Jakub Gerš.