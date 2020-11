Kulturní událost roku představí deset muzikantů, koncert si diváci pustí doma

Zvukaři, osvětlovači, kameramani. V jabloneckém divadle se to v těchto dnech hemží techniky, jako by se tu za pár dní měli předávat Oscaři. Realita je poněkud skromnější, přesto vzácná. Desítka předních domácích interpretů tu vystoupí na vánočním megakoncertě, který budou kamery živě přenášet na internet.

Kulturní událost roku, jak se hudební večer nebojí nazývat ředitel divadla Pavel Žur, nese název Láska - Víra - Naděje. „Jsou to symboly dnešní doby, které každý z nás potřebuje,“ vysvětluje ředitel a přibližuje vznik akce, která vypukne ve středu 9. prosince ve 20 hodin. „Chtěli jsme uspořádat událost, která by měla mít optimistický ráz.“

Impulsem byl zrušený swingový koncert

Původní plán byl přitom méně ambiciózní. „Nejdříve jsme oslovovali jednotlivé aktéry. První volba padla na Jana Smigmatora, protože tu původně měl mít vánoční swingový koncert. Dobře spolupracujeme i s Leonou Machálkovou, která na to také přistoupila. Takto se postupně nabalovali jednotliví aktéři, až z toho vznikla desetičlenná posádka, která by měla dotvořit komponovaný celek,“ ohlíží se ředitel.

A jaká další známá jména se představí? „Měli jsme vizi, že by mohli vystoupit i instrumentalisté. V divadle tak zahraje Vilém Veverka, přední český hobojista, který nedávno vydal velice úspěšnou desku Next Horizon. Od něj zazní například jeho verze hitu Miroslava Žbirky Balada o polných vtákoch, a to za doprovodu klavíru,“ zmiňuje ředitel.

Představí se i Michal Kindl, autor nové skladby Duch Vánoc, kterou nazpíval se Štefanem Margitou. Zazpívá Magda Malá, Zlatka Bartošková, Dasha, Milan Šatník nebo třeba David Deyl, který je dle Žura ikonou dívek a žen.

Na pódiu vystoupí i dřívější člen chlapecké skupiny V. I. P. Jiří Koběrský, který o sobě dal vědět hitem Sundej si roušku a pusu mi dej. „Za necelý půlrok nasbírala tato píseň téměř jeden a půl milionu zhlédnutí,“ upozorňuje Žur. Přemluvit interprety, aby vystoupili v Jablonci, podle něj nebylo nic složitého. „Řada z vystupujících má vztah k našemu divadlu. Mají tu špičkový servis od našich techniků, kteří jim vycházejí maximálně vstříc.“

Dvě písničky, z toho jedna vánoční

Aby měl koncert spád, zazní od každého interpreta dvě skladby. „Poprosili jsme je, aby jedna odpovídala duchu vánoční atmosféry, nebo měla aspoň zimní tematiku. Druhá volba je čistě na nich,“ říká ředitel, kterého těší, že se do divadla vrací život, byť zatím bez diváků. Zároveň odhaluje, co se za zdmi dělo v průběhu vynucené několikaměsíční přestávky.

„Během první pauzy jsme vymalovali, od listopadu jsme se vrhli na rekapitulaci všech skladových prostor. Udělali jsme veškeré inventury, natřeli jeviště. Zároveň jsme provedli celkovou očistu. Myslím, že teď máme nejčistší divadlo v celé republice,“ směje se Žur.

Koncert odstartuje ve 20 hodin a online přenos poběží na webových stránkách divadla. Jeho záznam pak odvysílá o Vánocích televize Barrandov. Kdo chce, může akci podpořit zakoupením vstupenek rovněž na stránkách divadla nebo prostřednictvím portálu e-vstupenka.