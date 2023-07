Nemocnice zůstane Jablonci, město na ni ale musí sehnat stamiliony

11:36

Jablonecká nemocnice zůstane dalších deset let pravděpodobně stoprocentně vlastněná městem. S přeměnou na akciovou společnost, do níž by majetkově vstoupil Liberecký kraj, se nyní nepočítá. Závěr plyne z plánu rozvoje vypracovaným ředitelem zdravotnického zařízení. Postup v něm navržený schválili na posledním jednání zastupitelé.