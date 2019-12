Autobusy z Jablonce budou zajíždět až na Maliník, vyroste tam obratiště

„Vykácí se tam kvůli tomu malý kousek lesa, už to máme domluvené s Lesy ČR. Otočka bude pro autobusovou linku 101, která jezdí do Bedřichova z Jablonce. Teď končí u stadionu, ale chceme, aby se turisté z Jablonce dostali pohodlně až na Maliník, což je oblíbené nástupní místo Jizerské magistrály. Doufáme, že tím odlehčíme automobilové dopravě, se kterou je to tady v zimě hodně špatné. Zároveň naši obyvatelé, kteří bydlí směrem k Maliníku, budou mít možnost nastoupit na jabloneckou MHD,“ uvedl starosta Bedřichova Petr Holub.

Kromě otočky autobusu počítá obec i s výstavbou chodníku od Maliníku směrem k Vládní cestě, která vede na Černou Nisu a na druhou stranu k Rajtrovu statku. Zvýší se tím bezpečnost chodců, kteří tam dnes chodí po hlavní silnici. Stavební povolení by měl Bedřichov získat na jaře.

Otočka má i kritiky

Představa vyasfaltované plochy před oblíbeným bufetem na Maliníku se ale některým nelíbí.

„Nehodí se to tam. Chápu potřebu otočky autobusu, ale v tom případě ji mohli udělat o kousek níž, kde nedávno vzniklo malé parkoviště. Přijde mi škoda kácet před bufetem stromy jen kvůli otočce autobusu. Úplně to tam ztratí genius loci,“ myslí si Jan Hansl, který do Bedřichova jezdí každou zimu na běžky.

Obratiště však není jedinou akcí, kterou Bedřichov plánuje. Ještě během letošní zimy se počítá s instalací informační cedule u České chalupy, která bude řidiče informovat o obsazenosti parkovacích míst v Bedřichově a v Janově u Severáku.

„Několikrát za sezonu se potýkáme s tím, že Bedřichov je ucpaný auty a provoz tu musí řídit policisté. Takhle řidiči uvidí už na České chalupě, že je plno a mohou využít autobusovou dopravu. Chceme, aby se časem objevily tyto cedule už v Liberci a Jablonci, aby sem lidé v případě kolapsu zbytečně nezajížděli,“ zmínil Holub.

Další peníze půjdou do rekonstrukce mostu přes Nisu u penzionu Ludmila. Jde o příjezd do skiareálu Bedřichov a k parkovištím P3 a P4. Dnes je tam ale hodně úzká silnice, kde se střetávají jak auta, tak chodci a místo je tak značně nebezpečné.

Díky rekonstrukci mostu se silnice rozšíří a vznikne místo pro chodník. Zmíněné projekty vyjdou na 29 milionů korun. Bedřichov ale ze svého dá jen dva miliony. Zbytek zaplatí Liberecký kraj.