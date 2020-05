Přístavba v podobě krystalu vyvolává emoce, muzeum skla s tím počítalo

Richard Rak z firmy Energie stavební a báňská, která nekonvenční budovu stavěla, říká, že ho vyvolání negativních i pozitivních emocí nepřekvapilo.

„Kousek odtud je autobusové nádraží a prochází tudy hodně lidí, takže jsme si častokrát vyslechli, co to tady roste ošklivého. Jenže byla i druhá polovina lidí, která říkala, že se jim to moc líbí. Věděli jsme, že to bude kontroverzní stavba,“ uvádí Rak.

Podle ředitelky muzea Milady Valečkové instituce očekávala, že krystal, jak se přístavbě říká, společnost rozdělí.

„Jeho vnímání se ovšem posunulo, a to od okamžiku, kdy se dokončil přilehlý park. Najednou začaly být názory pozitivní. Předtím to bylo staveniště a na něm z historické budovy čouhalo cosi cizorodého, to lidé moc nechápali,“ vysvětluje Valečková s tím, že rekonstruovaný park se otevře již nadcházející úterý.

Hlavní kurátor muzea Petr Nový doplňuje, že přitáhnout pozornost bylo záměrem.

„My máme reprezentativní vchod do muzea, ale ten není vidět ze silnice. I proto jsme chtěli něco, co bude reklamou na sklo a na muzeum. Co bude odkazovat na unikátní sbírky skla, které tady máme, a zároveň bude velkolepou výstavní síní. Protože cokoliv tam dáme, tak bude dvacet čtyři hodin denně na očích jako otevřená galerie a bude všem jasné, že se tady něco děje. Pak to třeba přiměje lidi, aby se k nám šli podívat,“ odhaluje Nový.

Architekt přístavby Michal Hlaváček hovoří o její unikátnosti. Například o tom, že krystal vypadá, že má okna všude, ale vidět přes ně je jen v horním patře. Na spodním jsou skla černá a jako okna vypadají jen zvenku.

„Uvnitř je řada průzorů, které mají připomínat severní oblohu. Každý kosočtverec či trojúhelník se musel naměřit a vyrobit zvlášť,“ prozrazuje architekt. Celkem je tu 243 skel.

Do útrob obřího skleněného krystalu či bižuterního kamene se první návštěvníci podívají 20. června, kdy se otevře třetí podlaží krystalu. Bude tam přehlídka svítidel v rámci výstavy Trendy. Design. Produkce.