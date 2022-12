Jablonec bude mít kancelář architektury, dohlédne na developery

Kancelář architektury města bude mít tři členy — jednoho vedoucího a dva odborné referenty. Oddělení bude také spolupracovat s týmem úředníků z odboru investic.

Cílem kanceláře je podle náměstka primátora Jakuba Chuchlíka, do jehož gesce bude novinka spadat, především vytvoření urbanistické a architektonické koncepce takřka pětačtyřicetitisícového města.

„Chtěli bychom, aby se dařila příprava a organizace architektonických soutěží a aby připravené projekty měly hladší a plynulejší realizaci. Díky kanceláři by se například také mělo podařit standardizovat podobu povrchů chodníků a ulic nebo mobiliáře,“ popsal náměstek.

Ten již na konci října řekl, že nové vedení města chce hlavně klást větší důraz na lepší přípravu stavebních projektů.

„Ze zkušenosti víme, že je potřeba práci úřadu v tomto směru posílit. Jde hlavně o to, aby jednotlivá zadání od města byla dobře formulována, a to mohou dělat především lidé, kteří jsou architektonicky vzdělaní, mají představivost a dokážou si věci spojovat v širších souvislostech,“ uvedl Chuchlík.

Městský architekt nestíhá

Primátor Jablonce Miloš Vele nedávno v rozhovoru pro MF DNES zase sdělil, že zřízení kanceláře architekta bude souviset také s úpravou pravidel pro developery.

„Není to tak, že bychom dneska neměli žádná pravidla pro developery. Máme je, mluvíme do projektu už v momentě, kdy ho projektant kreslí, abychom potom, co ho převezmeme do správy, věděli, že tam jde například dělat zimní údržba nebo provozovat veřejné osvětlení. Ale myslím si, že je to jen základní dokument a že to je málo. Měli bychom v tomto jít ještě dál a dopracovat to. Architekti by měli říkat, v jakém stylu by co mělo být, jaké kde budou lavičky, mobiliář, jaká budou stání na popelnice a podobně,“ okomentoval primátor.

„Investoři musí mít jasná pravidla hry a jistotu, že my to převezmeme. Přece všichni chceme, aby město vypadalo k světu. My dneska sice máme městského architekta, ale on je tak vytížený, že všechny tyto věci nestíhá,“ dodal.

V prosinci chce jablonecký magistrát vyhlásit výběrové řízení na dva referenty a vedoucího oddělení kanceláře architekta.

„Vzděláním by to měli být architekti. Nynější městský architekt by měl být součástí týmu zatím externě. Jedním z bodů funkční náplně nového oddělení bude také spolupráce s Fakultou architektury Technické univerzity v Liberci,“ dodal Jakub Chuchlík.

Připustil ovšem, že získat kvalifikované lidi z oboru nebude jednoduché, pracovat ale mohou podle něj i na částečný úvazek.