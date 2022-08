Odpůrcům vadí bourání mozaikové abecedy, za záchranu zídek vznikla petice

Sedm ze čtrnácti písmem, díky kterým se soustavě domů v Liberecké ulici přezdívá Abeceda, dělníci rozeberou do konce srpna. Od pondělí tak už několik písmem skončilo na skládce.

Demolici písmen však záhy odsoudila řada odpůrců. „Je chybou písmenka demolovat. Stejně jako to, že jsme to jako město nechali dojít do tohoto stavu. Pro Jablonec je symptomatické, že se nestará o svůj majetek, který chátrá, dělá nám ostudu a pak se ho místo opravy pod cenou zbavujeme nebo ho odstraňujeme “ řekl jablonecký opoziční zastupitel Jakub Macek ze Společně pro Jablonec. „Za mě rozhodně nebourat a opravit,“ dodal.

Nesouhlasně se vyjádřil sochař a výtvarník Pavel Karous. „Zničením objektů s už lidovým názvem Abeceda se ničí nejen dnes nenahraditelná ukázka dobového stavební kultury a komerční hodnota nemovitostí, ale i unikátní genius loci, který spoluvytvářel vztah obyvatelů sídliště ke svému bydlišti. Tyto zachovalé detaily bychom - pokud nám záleží na kvalitě a hodnotě bydlení v těchto sídlištích - měli naopak chránit, poškozené umě repasovat,“ poznamenal Karous.

Za zídky se postavil i populární blog Jizerské ticho, který sledují tisíce lidí.

Za záchranu skleněné mozaiky, která pochází z Železného Brodu, pak vznikla petice s jasným název - Chceme, aby v Jablonci nad Nisou zůstala mozaiková ABECEDA.

„Vytvoření petice byla rychlá reakce, taková první pomoc, na kterou musí navázat konkrétní kroky vedoucí k záchraně a opravě zbývajích a k náhradě již zničených písmen. Jablonecká Abeceda je neodmyslitelně spjatá s touto částí města a jejím zničením přijde Jablonec o další kulturní dědictví navazující na historii a charakter města,“ vysvětlila iniciátorka Jana Hamplová.

Petici už podepsaly desítky lidí. Řada z nich pak připsala, proč s demolicí nesouhlasí. „Abeceda přestane býti abecedou, když se zbourají některá písmena,“ napsala Lea Pletichová Wildnerová. „Je to nesmysl. Vše, co má nějaký smysl a kouzlo, zničíme?“ ptá se Milan Starý. „Bydlím zde od narození - rok 1976 - a právě ta písmena jsou symbolem toho sídliště,“ svěřil se Michal Giňa.

Zídky patří městu

Zatímco panelové domy mají soukromé vlastníky, zídky patří městu. A to přistoupilo na demolici poté, co obdrželo zprávu ze stavebního úřadu.

„Stavební úřad v Jablonci nad Nisou rozhodl o odstranění zdí kvůli havarijnímu stavu,“ uvedla mluvčí jablonecké radnice Jana Fričová. Práce vyjdou město na zhruba 85 tisíc korun.

Podle statického posouzení je sedm zdí v havarijním stavu a ohrožují bezpečnost obyvatel. O osudu zbylých zídek ještě není rozhodnuto.

„Příští týden bude schůzka se zástupci jednotlivých společenství vlastníků a architektem. Bude se jednat o tom, zda se zbourají všechny zídky, nebo jestli se naopak dostaví ty zbořené. Případně zda to bude vypadat úplně jinak,“ přiblížila mluvčí jablonecké radnice Jana Fričová.