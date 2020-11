Jablonec řeší MHD. Má přitom vlastní podnik, do kterého pumpuje statisíce

V březnu roku 2018 Jablonec založil vlastní dopravní podnik. Městem stoprocentně vlastněná akciová společnost Jablonecká dopravní s dvoumilionovým základním kapitálem měla za úkol vypracovat analýzu a navrhnout koncepci řešení budoucnosti hromadné dopravy ve městě a jeho přilehlém okolí.

Původní plány počítaly i s tím, že od února příštího roku firma dopravu převezme. Z toho však sešlo. Nepovedl se ani desetiletý kontrakt na dopravce a nyní tady jezdí a minimálně do konce ledna 2023 budou jezdit subdodavatelé.

Navíc jablonečtí zastupitelé nedávno odsouhlasili, že si nechají zpracovat analýzu, která má určit, jaké jsou možnosti zajištění MHD poté, co skončí aktuální smlouva.



Posudek ale nebude dělat Jablonecká dopravní, ale externí firma Pro Cedop. Ta pro město již pracovala na řešení financování tramvajové linky mezi Libercem a Jabloncem, takže tuto záležitost opět nedělala Jablonecká dopravní. Vyvstaly tak otázky, proč si vlastně město společnost doposud drží.

Společnost má jediného zaměstnance

Výroční zpráva Jablonecké dopravní, která nemá pod sebou žádné autobusy, řidiče či garáže, za loňský rok hovoří o tom, že je v ní jediný zaměstnanec, ředitel Luboš Wejnar.



V představenstvu pak sedí předseda a radní města Jan Zeman (ANO), místopředsedou je taktéž radní Miloš Vele (ODS) a Pavel Juris. Je tu ještě tříčlenná dozorčí rada ve složení Pavel Janoušek, Jiří Kučera a náměstek primátora Milan Kouřil (ANO).

Podle rozklikávacího rozpočtu na webu radnice například loni společnost městu fakturovala postupně 900 tisíc a 100 tisíc korun bez daně za konzultační a poradenskou činnost. Několik letošních měsíců po sobě pak 121 tisíc, z čehož 21 tisíc činí daň.

Opozice nechápe, za co bere společnost peníze

Někteří opoziční zastupitelé se podivují nad tím, proč tedy Jablonecká dopravní nebude dělat výše zmíněnou analýzu. Odkazují například na rozhovor s tehdejším náměstkem primátora Milošem Velem z února 2018 v Jabloneckém měsíčníku.

Vele v něm na otázku, proč město zřizuje vlastní dopravní podnik, mimo jiné odpovídá: „Pohybujeme se v komplikovaném legislativním prostředí a není možné, aby se této problematice věnoval kdokoli z nás ve vedení města na plný úvazek. Je to práce odborná a náročná, proto v současné době hledáme vhodný management společnosti, který se tím bude zabývat.“

Zastupitelka Jarmila Valešová z České pirátské strany se na posledním jednání zastupitelů ptala: „Proč tedy není analýza zpracovávána touto městskou společností a za co je nám tedy fakturováno 121 tisíc korun měsíčně?“

Wejnara stíhá policie v korupční kauze

Předseda představenstva Jablonecké dopravní Jan Zeman odvětil, že v částce jsou započítány taktéž pronájmy kanceláří či povinné odvody.

„Není tam nic, co by si společnost ‚sušila‘. Externí firmu vybíráme proto, že analýzu tohoto typu Jablonecká dopravní v žádném případě nezvládne. Minulost pana Wejnara je sice složitá, nicméně je to člověk, který dělá práci, která se udělat musí. To znamená programování jízdních řádů, koordinace s Koridem LK a další dopravní záležitosti. Na to bychom stejně museli mít člověka a protože byla společnost založena, tak jsme ji použili. Pružně jsme třeba reagovali na covid a změnami jízdních řádů ušetřili minimálně dva miliony korun městské kase. Pan ředitel je za dobu, co nastoupil, zaplacen a bude to dál pokračovat,“ řekl Zeman.

Wejnar je exšéfem Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ), policie ho stíhá v rozsáhlé korupční kauze kolem DPMLJ a společnosti BusLine.

Analýzu musí dělat někdo, kdo není spjatý s městem

Podle primátora Jablonce Jiřího Čeřovského (ODS) musí analýzu dělat někdo, kdo není spjatý s městem. „Někdo stojící mimo a zcela nezávislý. Není navíc vyloučeno, že až od Pro Cedopu obdržíme výsledek, tak ho Jablonecká dopravní bude dopracovávat,“ sdělil Čeřovský.

Valešové stranický kolega Jan Polák doplnil: „Otázka paní Valešové byla přeci jednoduchá, v překladu zněla, co město dostává za to, že platí 120 tisíc měsíčně této společnosti. Jestliže jsou odpovědí jízdní řády, tak mi to přijde trochu slabé.“

Zastupitel Štěpán Matek ze Společně pro Jablonec uvedl, že z celé snahy zajistit ve městě MHD je kvůli tomu, že se v tom angažují stále stejní lidé, jedno velké fiasko.

„Celá tahle problematika dopravy a impotence zastupitelstva to vyřešit vrhá špatný stín na nás všechny, na koalici i opozici. Vypadáme jak spolek zahrádkářů,“ vytkl Matek zastupitelům.

Pro analýzu se vedení města rozhodlo poté, co se mu nepodařilo v soutěži vybrat dopravce na dalších deset let. Vyhrála sice firma About Me, soutěž ale napadli neúspěšní uchazeči. Kvůli průtahům a sérii námitek město nakonec soutěž zrušilo. Nakonec uzavřelo dvouletou smlouvu s firmou Umbrella Coach and Buses do 31. ledna 2023.