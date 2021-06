Úzkorozchodná trať mezi Libercem a Jabloncem končí, změna přinese úspory

Liberec byl přitom posledním z původních 13 měst v ČR, které ještě úzkokolejné tramvaje provozovalo.

„Píšou nám lidé z celé republiky, jak to bude, dokdy se mohou metrovými tramvajemi svézt a nafotit si je. Je to opravdu unikát, který láká spoustu fanoušků a šotoušů. Připravujeme proto na rozloučenou i zvláštní jízdy historickými vozy. Zájem je obrovský, už teď víme, že kapacita nebude stačit,“ říká mluvčí Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) Martina Poršová.

Poslední připomínkou úzkorozchodných kolejí tak zůstane tramvajová trať v centru Liberce z Rybníčku do Lidových sadů.

Konec metrové meziměstské tratě souvisí s modernizací tramvajové dopravy mezi Libercem a Jabloncem. Přes třináct kilometrů dlouhá trať teď bude mít standardní rozchod 1 435 milimetrů.

„Standardní rozchod je lacinější. Snáz se shání mechanizace na údržbu, drážní vozidla jsou levnější a také si tím otevíráme do budoucna cestu k pořízení moderních tramvají se širší karoserií, kde už bude moci většina cestujících sedět. Po obou stranách budou v řadě vedle sebe dvě sedadla, teď je jen jedno. Myslíme si, že si cestující na této meziměstské trati zaslouží větší komfort,“ zdůvodnil technický ředitel DPMLJ Ludvík Lavička.

Pořízení širších tramvají je ale zatím otázkou hodně daleké budoucnosti. Teď se investice soustředí na výměnu kolejí. Od 19. července do 19. listopadu je tak naplánována výluka v úseku zastávek U Lomu až k výhybně ve Vratislavicích. Náhradní dopravu zajistí autobusy.

„Počítáme s nasazením velkých kloubových autobusů, aby se cestující vešli. Ráno zřejmě také zkrátíme intervaly mezi odjezdy, protože i tak se do kloubového autobusu vejde méně lidí než do dvou vozů tramvají. Do náhradních autobusů také necháme namontovat prodejní automaty na jízdenky, které jsou teď v tramvajích, aby lidé nepřišli o tuto službu,“ řekl místopředseda představenstva DPMLJ Martin Pabiška.

Zatímco poběží práce na úpravě sedmikilometrového úseku z Liberce do Vratislavic, bude dopravní podnik soutěžit zhotovitele na modernizaci tratě u zbývajících úseků z Vratislavic až na konečnou do Jablonce nad Nisou. „Do prosince příštího roku už by měla být celá trať kompletně na rozchodu 1 435 milimetrů,“ dodal Lavička.

Oprava vyjde na 800 milionů

Odhadovaná cena úseku z Vratislavic do Jablonce se pohybuje kolem 800 milionů korun. Je však možné, že výsledná cena bude nakonec vyšší.

„Stalo se nám to i teď u úseku z Liberce do Vratislavic. Projektanti nám odhadli cenu na 87 milionů korun, nakonec jsme to ale vysoutěžili za 95 milionů, což byla nejnižší cena. Všechno se zdražilo. Stoupla cena práce, ale i železa. Například meziroční nárůst ceny u oceli je 80 procent, to se na ceně kolejí projeví. Stejně tak o 30 procent stouply stavební práce. Covid navíc způsobil, že na stavbách chybí zahraniční dělníci, takže dělají Češi, ale za vyšší mzdy,“ popsal nelehkou situaci předseda představenstva DPMLJ Michal Zděnek.

Naštěstí se dopravnímu podniku podařilo vyjednat evropskou dotaci, která pokryje většinu nákladů. Bez ní by výměna kolejí a další úpravy nebyly možné.