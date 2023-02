Liberecká iQlandia zdražila vstupné, návštěvníci se přesto vrátili

Desítky interaktivních exponátů ukazují matematiku jako zábavnou a užitečnou součást každodenního života. O jejích přínosech se v iQlandii loni přesvědčily tisíce školáků.

„Jsme rádi, že díky Libereckému kraji a statutárnímu městu Liberec mohou naše výukové programy navštěvovat děti bezplatně,“ poznamenal ředitel centra Pavel Coufal.

Zatímco se lidé nenuceně vzdělávali prostřednictvím chytré zábavy a originálních předmětů, stovka stálých a interních pracovníků se musela loni popasovat s cenami energií, které skokem narostly.

„Museli jsme přistoupit k úpravě cen za vstupné a investovali jsme do výměny technologií za méně energeticky náročné,“ prozrazuje Coufal.

Zvýhodněná on-line vstupenka do iQlandie nyní stojí dospělé 320, děti 210 korun. Do iQparku, kam loni přišlo přes 80 tisíc lidí, je vstupné 220 korun a dětské 170. Noční obloha planetária se otevírá všem za jednotnou cenu 140 korun. Vstupenky na místě u pokladny vychází přibližně o 20 procent dráž než lístky zakoupené přes internet.

Letošním tématem, na které se iQlandia bude zaměřovat, je trvale udržitelný rozvoj. Jeden z exponátů přiblíží, jak se v důsledku tajících ledovců zvedá mořská hladina, další mají přibývat postupně.

Centrum nyní hledá partnery, kteří mu pomohou s jejich financováním. „Pokusíme se ukázat, co jako lidstvo děláme špatně, co se stane, pokud nic nezměníme. A nastíníme, co může dělat každý z nás, abychom chmurné vyhlídky globálních klimatických změn odvrátili,“ vysvětluje ředitel.

V lednu vyrazila iQlandia také za hranice regionu i republiky, putovní výstava Kriminálka přibližuje na interaktivních exponátech různé vyšetřovací metody.