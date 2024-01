Bazén, knihovna i koupaliště. Města v kraji plánují bohaté investice

Liberec na rok 2024 plánuje zahájit nebo dokončit hned několika investičních projektů. I proto bude hospodařit s rekordním rozpočtem. Příjmy budou 3,227 miliardy korun a výdaje 4,071 miliardy. Mezi nejvýznamnější projekty patří dokončení rekonstrukce ulice Sokolská a ZŠ Jabloňová. Opravy se dočká i propustek u arény. V Liberci také vznikne zázemí pro autobusové nádraží. Zmizí tak legendární mobilní buňky.

Největší investiční akcí je však bezesporu zahájení rekonstrukce plaveckého bazénu. Půjde o miliardovou zakázku, která bazén na několik let uzavře. Úvěr na opravu si město plánuje vzít ve výši zhruba 750 milionů korun. Ten by měl pokrýt většinu nákladů.

„Město do současné doby poptávalo vždycky úvěry klasické, to znamená třeba na deset nebo na patnáct let na splátky s pevnými úroky plus s nějakou úrokovou sazbou. Teď jako druhou variantu poptáváme i kontokorentní úvěr,“ řekl už dříve primátor Liberce Jaroslav Zámečník. Město bude usilovat také o odkup pozemků pod lanovkou na Ještěd.

Jablonec bude v roce 2024 hospodařit s rekordní částkou 1,5 miliardy korun, přičemž běžné výdaje spolknou 80 procent. Na investice se městu podařilo vyčlenit více než čtvrt miliardy a počítá se sedmdesátimilionovou rezervou.

„Rozpočet roku 2024 zatím počítá se sumou 268 milionů korun s předpokladem, že další finanční prostředky budou do investic nasměřovány v únoru, jakmile budou známé výsledky hospodaření letošního roku,“ říká jablonecký náměstek pro rozvoj města a digitalizaci Jakub Chuchlík.

K největším projektům příštího roku bude patřit přestavba městské ubytovny na byty pro seniory za 21 milionů korun, třetí etapa revitalizace sídliště Šumava odhadnutá na 18 milionů, revitalizace kokonínského lesoparku nebo modernizace ZŠ 5. května.

Slavnostní otevření nové budovy

Rok 2024 odstartují v České Lípě slavnostně, a to zahájením provozu nové budovy městského úřadu v ulici U Synagogy. Ta se občanům otevře hned 2. ledna 2024, v budově najdou všechna přepážková pracoviště, vyřídí si vše na jednom místě v bezbariérové, moderní budově, která se nachází v blízkosti zastávky MHD.

„Jsem nesmírně vděčná za to, že jsme se před čtyřmi lety rozhodli tuto opuštěnou budovu koupit do majetku města a udělat z ní novou úřadovnu. Stane se místem, kde naši občané vždy najdou radu, pomoc, a to v příjemném prostředí,“ přibližuje starostka města Jitka Volfová.

Kromě nové úřadovny by měla skončit také stavba venkovního bazénu v přírodním areálu v Dubici, a to ještě před začátkem koupací sezony. Kromě investičních akcí chystá město také mnoho kulturních akcí, jako jsou tradiční Městské slavnosti, Pivní slavnosti, rozsvícení vánočního stromu, ale také připomenutí 35. výročí sametové revoluce.

Město Semily čekají v roce 2024 tři velké a zásadní investiční akce. První je výstavba nového autobusového nádraží, které bude přímo navazovat na nové vlakové nádraží. Společně tak vznikne dopravní terminál. „Obrovskou výhodou této akce je jedno nástupiště pro vlak i autobus se společnou výpravní budovou. U autobusového nádraží v tuto chvíli probíhá výběrové řízení na zhotovitele,“ říká starostka města Lena Mlejnková.

Druhou akcí je rekonstrukce mostu přes Jizeru na Riegrovo náměstí. Investici připravil Liberecký kraj ve spolupráci s městem Semily.

Třetí investicí je rekonstrukce atletického stadionu. „Jeho současný stav naprosto nevyhovuje podmínkám dnešní doby a běžecký ovál je doposud ze škváry. Je to dluh města k realizaci, ale bohužel se nám opakovaně nedaří získat finanční prostředky z Národní sportovní agentury. Požádali jsme o podporu Liberecký kraj a jsme připraveni tuto akci financovat z rozpočtu města i s případným zvýšením zadlužení. Podařilo se nám totiž vysoutěžit z původních 88 milionů korun náklady na zhruba 60 milionů a chceme tuto akci realizovat. Věříme, že se nám podaří získat finanční podporu,“ dodává starostka.

Nové kabiny pro bruslaře

Dvě největší investiční akce Frýdlantu roku 2024 budou demolice starého a stavba nového kabinového bloku u zimního stadionu a přestavba, modernizace a snížení energetické náročnosti objektu Základní školy speciální.

„Stávající kabinový blok u zimního stadionu je opravdu už v tristním stavu. Je naprosto nevyhovující jak kapacitně, tak energeticky. A to nemluvím o tom, že šatny opravdu neodpovídají 21. století a chybí například tolik potřebná vzduchotechnika k odvětrávání. V minulosti jsme sice hledali způsob, jak kabiny zateplit, opravit, ale jde o dřevostavbu, která je už sežraná červem. I proto jsme vyhodnotili, že nejschůdnějším řešením, jak dětem i dospělým, kteří kabiny využívají, zajistit přijatelné šatny, je ty staré zbourat a postavit nové,“ říká místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Přestavba jedné z budov Základní školy speciální v Husově ulici by měla začít v červnu. „Stavební práce budou zahrnovat demontáž dřevěných havarijních nosných prvků a jejich nahrazení cihlovým zdivem, rekonstrukce krovu s náhradou za sbíjené vazníky, zateplení obálky budovy a výměnu stávajících havarijních oken. Dále bude také nově řešena dispozice objektu novými příčkami, aby byla dle potřeb školy. Objekt bude samozřejmě bezbariérový,“ vysvětluje starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Obývák města

Největší investiční akcí v Turnově bude výstavba nové knihovny za 102,5 milionu korun, přičemž 68 milionů korun pokryje dotace. „Současná budova knihovny dlouhodobě nevyhovuje současným trendům. Nová knihovna by se měla stát ‚obývákem města‘, místem, kde se potkávají lidé z celého Turnova i okolí. Budova je strategicky umístěná v blízkosti základních i středních škol, začleněna do městského parku,“ říká starosta Tomáš Hocke.

Další z hlavních investic v Turnově v roce 2024 je celková rekonstrukce spodní poloviny Mírové ulice v Daliměřicích.

Liberecký kraj se v příštím roce pustí do stavby nového pavilonu Gymnázia F. X. Šaldy či rekonstrukce kulturního centra v Lidových sadech. „Generální oprava, zejména interiéru a přístavby, přinese kvalitnější zázemí pro umělce i návštěvníky,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Liberecký kraj má také v plánu vybudovat fotovoltaickou elektrárnu na ploše bývalého vojenského letiště v Ralsku – Hradčanech.

Obyvatelé Libereckého kraje se také mohou těšit na řadu kulturních akcí. Tou bezesporu největší bude jubilejní 30. ročník festivalu Benátská! s Impulsem. Jako hlavní hvězdy se představí kapela Scooter, zpěvačka Suzi Quatro a skupina Slade.

26. října 2023