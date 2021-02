Pracovníka komunálních služeb vyděsilo ženské torzo, šlo o sexuální pomůcku

Silikonová panna ležela ve zkroucené poloze v jednom z hrádeckých kontejnerů na tříděný odpad.

„Zaměstnanec, který to našel, se hodně lekl. Fyzicky se mu udělalo úplně špatně. V prvním momentě nevěděl, co má dělat. Ven koukal jenom zadek a kousek nohy,“ popsal nález jeden ze zaměstnanců Severočeských komunálních služeb, který si nepřál uvést jméno. „Po chvíli ale rozhrábl zbytek obsahu kontejneru a zjistil, že to naštěstí není lidské tělo,“ dodal.

Podle něj je panna až neuvěřitelně skutečná. „V první chvíli jsme měli pocit, že se jedná o lidskou bytost. Když se na to člověk koukne, aniž by věděl, o co jde, vypadá to jako malé dítě nebo novorozenec po porodu. A když se do toho šťouchne, tak se to klepe jako živé. Má to dokonce udělané dlouhé řasy. Nedokážu říct, jestli z výroby, nebo jde o invenci posledního majitele,“ líčí.



Sexuální pomůcka, kterou navíc pokrývá vrstva tmavé barvy, nakonec skončila ve spalitelném odpadu. „Zlikviduje se to, jak má. Do tříděného papíru to ale rozhodně nepatří,“ dodal zaměstnanec komunálních služeb.