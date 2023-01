Spodní vodu ohrožuje chrom, areál v Hrádku čeká nákladná sanace

Obnova by měla trvat čtyři roky a náklady na ni se pohybují kolem 120 milionů korun.

„Je to dlouholetý problém. V rámci sanace by se mělo odtěžit to nejhorší. Zátěž by se měla eliminovat tak, aby se už nešířila ven,“ popsal starosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka několikaletou potíž.

„Už dříve byly kontaminovány desítky studní. Kortan na své náklady zavedl vodovod, voda v nich už nebyla vhodná ani na zalévání,“ dodal Horinka.

Podle krajského radního pro životní prostředí Václava Židka se jedná z pohledu České inspekce životního prostředí i Povodí Labe o prioritní případ.

„Hrozí tam kontaminace Lužické Nisy, která míří do Polska, takže už v kontextu Turówa by bylo nečestné a pokrytecké od nich chtít, aby k nám posílali čistý vzduch a nebrali nám vodu, a zároveň jim tam posílat vodu plnou šestimocného chromu, který je karcinogenní,“ uvedl Židek s tím, že Liberecký kraj přispěje na sanaci částkou dvanáct milionů korun.

Podobnou částkou se už kraj loni podílel na odstranění ekologické zátěže v Srní u České Lípy. „Vzhledem k tomu, že znečištění není jen pod podnikem, ale ohrožuje povrchové vody, spodní vody a dál se šíří podzemím, rozhodli jsme se v zájmu obyvatel kraje přispět,“ dodal Židek.

Dva miliony dá ze svého rozpočtu také Hrádek nad Nisou. Majitelé areálu zaplatí přes dvacet milionů. Největší podíl, sedmdesát procent z celkové částky, by ale měla pokrýt dotace z Ministerstva životního prostředí ČR. „Žádost bude podána k 15. lednu,“ potvrdil jednatel firmy Ladislav Bím. Podle něj bude sanace probíhat postupně, tak aby neovlivnila chod podniku.

Kraj těší přístup firmy

Přístup hrádecké firmy není podle radního Židka samozřejmostí. „Často narážíme na vůli majitele. Momentálně existuje několik rozpracovaných projektů, kdy majitel nechce, a tím pádem se nemůže dělat sanace,“ podotkl Židek.

Podle něj se k odstraňování ekologické zátěže z minulosti nepostavil historicky stát dobře. Místo aby hradil celé odstranění, musí současní majitelé část financovat.

Jak připomněl starosta Hrádku, znečištění pochází už z doby před rokem 1989. Zdrojem kontaminace byl bývalý státní podnik Tanex Jaroměř. Podle zprávy krajského odboru životního prostředí byla na místě současného podniku výroba zahájena koncem 19. století. Od roku 1900 byla zaměřena na produkty pro kožedělný a textilní průmysl.

Po roce 1970 zde byla zahájena výroba práškových chromitých a hlinitých solí. Maximální produkce chromitých a hlinitých solí bylo dosaženo v letech 1980–1994.

Dominantním kontaminantem je právě chrom. „Co se týká vlivu šestimocného chromu na životní prostředí, jedná se o vysoce toxickou látku pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Nebezpečnost šestimocného chromu pro lidské zdraví tkví v tom, že je toxický při požití, způsobuje alergickou reakci při styku s kůží a tak dále, ale podotýkáme, že lépe a komplexněji by tuto otázku zodpověděla instituce zabývající se účinky látek na lidské zdraví,“ potvrdil mluvčí České inspekce životního prostředí Jiří Ovečka.