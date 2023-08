Král hradů. Impozantní Bezděz láká romantické duše, dobrodruhy i filmaře

Praktické informace ● Jak se tam dostat: Bezděz stojí v Dokeské pahorkatině, šest kilometrů jihovýchodně od města Doksy v okrese Česká Lípa v Libereckém kraji. K Bezdězu vede červeně značená turistická trasa zvaná Máchova cesta z České Lípy přes Doksy na hrad. Na samotný hrad vede pouze lesní cesta pro pěší, která měří zhruba jeden kilometr. Modře značená turistická trasa spojuje obec Bezděz se železniční zastávkou Bezděz vzdálenou asi dva a půl kilometru. ● Otevírací doba:

Od 1. července do 31. srpna je kromě pondělí otevřeno každý den od 9 hodin do 16.30, v sobotu pak do 17.30. Od 1. do 30. září je otevřeno každý den kromě pondělí od 9 hodin do 16.30. ● Vstupné do areálu:

Vstupné činí pro dospělé 160 korun, pro seniory a mládež 130 korun. Za dítě zaplatíte 50 korun, dítě mladší pěti let má vstup zdarma. ● Kontakt: +420 723 774 904 ● Měli byste vědět, že.... ● Jelikož lesní cesta je příkrá a není uzpůsobena pro jízdu aut, byla začátkem 80. let 20. století vybudována pro dopravu nákladu lanovka. Cesta lanovky s vozíkem nahoru a dolů trvá kolem 15 minut a uveze skoro půl tuny nákladu. Při stavbě opevnění v 17. století za Albrechta z Valdštejna se rovněž používala improvizovaná lanovka. Materiál tažený údajně větrným kolem na vrcholu kopce se vyvážel po dřevěném žlabu. ● Bezděz hostí festival Hrady CZ Podhradím Bezdězu bude i letos znít muzika. Fanouškům se představí například kapely Kabát, Kryštof nebo Mirai. Dvoudenní festival začíná v pátek 1. září. Páteční program Kryštof, Michal Hrůza, Anna K., Majk Spirit, Sofian Medjmedj, Gaia Mesiah Sobotní program Kabát, Mirai, Wanastowi Vjecy, Dymytry, No Name, Cocotte Minute, Skyline, Kurtizány z 25. avenue, Tomáš Klus, Pam Rabbit