Na Semilsku hoří průmyslová hala. Požár se rozšířil i na louku

„Jedná se o požár průmyslového objektu, který v tuhle chvíli hasíme čtyřmi proudy. Byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí libereckých hasičů Eva Masná.
„Na místě je přibližně na dvě desítky jednotek,“ dodala Masná.
„Hasiči nyní vyhledávají skrytá ohniska a dohašují. Zároveň se snaží předejít rozšíření požáru v administrativní budově firmy,“ uvedla mluvčí hasičů.
Požár z průmyslové haly s kovovýrobou se rozšířil i na přilehlou louku. Zatím se obešel bez zranění. Podle hasičů všichni zaměstnanci v pořádku opustili budovu před příjezdem jednotek.
„Ještě před příjezdem hasičských jednotek budovu opustily na dvě desítky osob,“ informovali hasiči Libereckého kraje na síti X. Na místo nasadili dron pro mapování požářiště.
Průmyslová hala je v blízkosti regionální železniční trati, Správa železnic proto zastavila provoz vlaků v úseku Horka u Staré Paky - Mostek, informoval novináře mluvčí SŽ pro mimořádnosti Martin Kavka. Záhy bylo místo opět průjdezné sníženou rychlostí.