Kameny v CHKO čistí osobně starosta, sprejeři zůstávají neznámí

Nápisy se na kamenech v korytě řeky objevily na konci minulého týdne. Na řádění vandalů upozornil na facebooku starosta města Jaroslav Demčák. Ten se teď vlastnoručně pustil do čištění.

„Zkoušíme manuální sílu. Vzali jsme to rozbrušovačkou s ocelovým kartáčem. Žere to ale strašně proud. Víc dobíjíme, než pracujeme,“ popisuje Demčák.

Podle něj byla ve hře i takzvaná vapka, vysokotlaká vodní čistička. „Vapky sice máme taky, ale ty jsou na proud 380 voltů, a takovou centrálou nedisponujeme.“

Do úklidu se starosta pustil se svým kolegou z radnice. Po zveřejnění článku na iDNES.cz se městu přitom ozvalo několik firem, které spolupracují s CHKO a s odstraňováním nápisů mají zkušenost.

„Mají na to technologii, například vapku s centrálou. My to ale chceme nejdřív vyzkoušet sami, abychom ušetřili náklady. Když to ale nepůjde, jejich služeb využijeme,“ vysvětlil starosta.

Město pořídí kamery

Podle něj se zatím nepodařilo zjistit, kdo konkrétně stojí za nápisy, které hyzdí koryto řeky Smědé.



„Viděl je sice chalupář, ale není místní a nepoznal je. Nikdo se nám ani dobrovolně nepřihlásil, že by se chtěl přiznat. Na autobusové zastávce, kde s ničením započali, napsali obráceně S, takže se pravděpodobně jedná o děti kolem deseti let,“ zmiňuje Demčák.

Hejnice nyní připravují kamerový systém, který by dohlédl na nejrizikovější části města. „Projevů vandalismu je čím dál tím víc a bohužel to společnost začíná tolerovat,“ podotýká starosta, který po zveřejnění obrázků pomalovaných kamenů čelil kritice.

„Dostával jsem reakce, jak jsme si dovolili celou událost oznámit. Psali mi i lidé, kteří vůbec v Hejnicích nebydlí. Měli problém s tím, proč něco takového vůbec zveřejňuji. Ať prý to jdeme uklidit a tím to má skončit,“ dodává starosta.