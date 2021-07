Sprejeři poničili kameny v CHKO Jizerské hory, s čištěním bude problém

O posprejovaných kamenech informoval starosta Hejnic Jaroslav Demčák na svém facebookovém profilu.

„Milí rodičové, když koupíte svému dítěti sprej, vysvětlete mu prosím, že je něco jiného postříkat zeď u vás v obýváku nebo vedle vchodu na vaší nové fasádě, a postříkat kameny v přírodě kolem řeky, kam se parta šla koupat,“ napsal starosta.

Ve svém příspěvku zároveň zmínil, že stejní vandalové řádili i na autobusové zastávce.



„Ta se dá vymalovat, ale koukat roky na ty kameny v přírodě CHKO, kde si nějaký náctiletý patlal dokazoval, jak moc je nešikovný, je bohužel k pláči,“ podotkl starosta.

Nyní řeší, jak dostat barvu z kamenů. „Zkusíme to po víkendu, ale nevíme, jak se to dá dostat z kamene, možná nějakým ředidlem. Není tam proud, abychom tam tahali vapku a čistili to jako tenkrát na Karlově mostě,“ dodal starosta.

Barvy mohly uniknout do vody

Sprejery odsuzuje i šéf CHKO Jizerské hory Tomáš Korytář. „Je to vandalismus, který do přírody nepatří. Když pominu estetický dojem, tak může dojít k lokálnímu ohrožení toku. Nelze vyloučit, že jim barva může ulétnout do vody,“ zmínil Korytář.

Podle něj je sprejování v horách spíš výjimečnou událostí.

„Historicky jsme něco podobného řešili jedinkrát, a to v rámci jednoho nepovoleného běžeckého závodu v Jizerských horách. Příliš aktivní organizátoři provedli značení sprejem. Posprejovali kameny v Národní přírodní rezervaci Jizerskohorské bučiny. Ke cti hlavního organizátora patří, že se pak snažil všechno značení odstranit, což se mu z velké části povedlo,“ uvedl Korytář.

Pořadatel závodu tehdy dostal za nepovolený závod pokutu. Samotné sprejování zůstalo bez trestu. „Sprejování v zákoně ošetřené nemáme. Muselo by být velikého rozsahu, aby se dotklo předmětu ochrany,“ dodal Korytář.