Radnice chce stavět domky, tisíc odpůrců by radši podmáčenou louku

Ty by měly být určeny především pro mladé rodiny z Hejnic. „Obrací se na nás lidé, že chtějí stavět, ale v Hejnicích už skoro není kde. Toto je jediná větší plocha v majetku města, která by k tomu byla vhodná. Chceme lidi v Hejnicích udržet, ne aby se stěhovali jinam,“ vysvětluje starosta Jaroslav Demčák (Za lepší Hejnice).

Naopak odpůrci výstavby poukazují na to, že uvedený pozemek je mokřadem, který je vhodné chránit, a ne ho ničit. Vznikla kvůli tomu i petice, kterou podepsalo okolo jednoho tisíce lidí. Zastupitelé Hejnic teď musí rozhodnout, čemu dát přednost. V názoru ale nejsou jednotní.

„Petice vznikla až teď. Do té doby se o to místo nikdo nezajímal. Hlavně to není žádný skutečný mokřad, ale zaplevelená louka, kam se padesát let jen navážel nepořádek, vlastně to je zarostlá skládka. Voda se tam drží, protože se zanedbala meliorace. Je třeba myslet na místní, kteří si chtějí postavit dům. Mokřad můžeme udělat jinde,“ okomentoval zastupitel Antonín Nosek (Za lepší Hejnice).

Odpůrci: Mokřad má přednost

Takový argument ale petičníci odmítají. Podle nich má mokřad s ohledem na klimatické změny dostat přednost. „Jsme občané Hejnic a záleží nám na okolní krajině. Je nejvyšší čas, skoro bych řekla pět minut po dvanácté, abychom začali něco dělat s krajinou kolem řeky Smědé. Stále slyšíme o nedostatku vody v krajině a teď bychom měli zničit mokřad, který tu vodu umí zadržet,“ řekla na zastupitelstvu spoluautorka petice Gabriela Hankeová.

S tím souhlasili i někteří zastupitelé. „Měli bychom s rozhodnutím počkat. Ještě není dokončen ani biologický průzkum toho, co tam žije a roste. Měli bychom zvážit, jakou roli tato lokalita v rámci boje proti suchu i v době povodní plní,“ uvedl zastupitel Stanislav Budka (Živé Hejnice).



Podle starosty Demčáka bude biologický průzkum dokončen v červenci. Prozatímní výsledky ale neukazují, že by se tam vyskytovaly vzácné druhy, které by výstavbu znemožňovaly.

„Rozhodování není jednoduché. Jak bydlení pro mladé rodiny, tak příroda, jsou oba veřejné zájmy. Osobně mi chybí víc podkladů pro rozhodování. Měli bychom vědět, co se stane s vodou, která tam je, když by se začaly domy stavět. Jak se změní odtokové poměry a jestli je vůbec možné na takto podmáčeném místě stavět. Také by z toho mohlo vyplynout, kolik by město stála příprava samotných pozemků, protože odvodnění a zavedení sítí tam nebude určitě levné,“ poukázal zastupitel Kryštof Špidla (Za lepší Hejnice).

Město si proto nechá zpracovat hydrogeologickou studii, která by měla ukázat, do jaké míry je možné na podmáčeném místě stavět. Pokud se zjistí, že to nedává smysl, dostane přednost mokřad.

Pokud studie prokáže, že alespoň na části lokality se rodinné domy postavit dají, bude se pokračovat v rozpracované zastavovací studii.