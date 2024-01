Hasiči cvičili záchranu z ledu na přehradě, nasadili i nový paddleboard

„Situace, kdy se lidé propadnou ledem, řešíme naštěstí jen v jednotkách případů. Jedna věc je ale naše záchrana a druhá to, za jak dlouho lidi vůbec zavolají nebo někoho najdou. My jsme u přehrad většinou do dvou minut, takže časová ztráta tam nebývá,“ podotkl instruktor pro práci na vodě Zdeněk Vrána, který se záchranáři Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje tento týden prováděl výcvik na jablonecké přehradě Mšeno.

Cvičení ve vodě se skládá celkem ze čtyř fází. „Tahle byla první a jednalo se o záchranu na ledu. Druhá je záchrana z tekoucí vody, třetí z klidné hladiny a poslední je záchrana vůdce malého plavidla,“ vyjmenoval Vrána.

Pod každou fázi spadá řada různých metod záchrany, u varianty s ledem se jedná například o záchranu pomocí nastavovacího žebříku, nebo nově také díky paddleboardu. Ten se do akce dostal dokonce už na konci listopadu, kdy ho hasiči použili k záchraně ženy na Černé Nise.

Ačkoliv denní teploty v posledním týdnu pravidelně klesaly pod nulu, pro hasiče to nebylo nic neobvyklého.

„V rámci tepelného komfortu používáme suché obleky stejně jako potápěči, takže vevnitř máme sucho a teplo. Dále máme speciální rukavice, které nás izolují od vlhka a chladu, vesty, helmy a pak další záchranné pomůcky podle typu zásahu,“ dodal Vrána.