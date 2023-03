Neznámý střelec pálil na zbrojnici libereckých hasičů, ti raději ruší své akce

Střelec pálil na hasičárnu v noci z pátku na sobotu. Několika střelami rozbil okna.

„V nočních hodinách z pátku na sobotu došlo k několika průstřelům oken hasičárny, a to střelnou zbraní dosud nezjištěného typu - nejednalo se o zbraň běžně dostupnou,“ píšou dobrovolní hasiči z Machnína ve svém prohlášení zveřejněném na facebooku.

„Kolem třetí ráno jsem slyšel dvě rány. Jako z pistole,“ řekl iDNES.cz jeden z místních obyvatel k inkriminovanému času. „Ale kdo by to mohl mít na svědomí, to nevím.“ Zároveň si vybavil, že podobně hasičům někdo střílel do oken už před zhruba dvaceti lety.

Hasiči upozorňují, že se v poslední době nejedná o první incident. „V minulých týdnech došlo také k poškození a vykradení kiosku na hasičském pozemku,“ pokračuje příspěvek.

Slova hasičů potvrzuje policejní mluvčí Vojtěch Robovský. „Prověřujeme jak případ vloupání do stavební buňky, tak i rozbití oken nezjištěnou zbraní v objektu v ulici K Bedřichovce,“ řekl Robovský portálu Liberecká Drbna., který o útoku informoval jako první.

Starostovi SDH Machnín Jakubu Košnarovi není zřejmé, proč právě jeho sbor čelí útokům. „Absolutně netušíme, komu bychom mohli vadit, ani nemáme žádné podezření, nevím, proč se toto všechno děje. Shodli jsme se ale, že raději v nadcházející době nebude nic pořádat a přenecháme to ostatním spolkům. Jde nám o bezpečnost a nechceme, aby se něco přihodilo,“ sdělil Liberecké Drbně k incidentům Košnar.

Hasiči tak zatím nebudou pořádat žádné veřejné akce, jako bylo například oblíbené pálení čarodějnic.

Policie zároveň prosí o pomoc případné svědky. „Pokud má někdo jakékoli informace, které by souvisely s vloupáním do buňky nebo s poškozením objektu hasičské zbrojnice, prosíme, aby se obrátili na linku 158 nebo na nejbližší policejní služebnu,“ zdůraznil Robovský.