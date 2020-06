Podnikatelé zneužívali systém, Harrachov zpoplatní svoz odpadu

Nové vedení Harrachova prosadilo vyhlášku, podle které bude od 1. července 2020 činit poplatek za odpad 900 korun za osobu a rok.



„Zavedli jsme ale i slevu ve výši 400 korun pro obyvatele, kteří mají v Harrachově trvalé bydliště. Chápeme, že jde o nepopulární krok, nicméně je to jedno z opatření, které je nezbytné s ohledem na finanční situaci města, která se ještě zhoršila dopady způsobenými koronavirem. Výpadek na daních kvůli covidu bude čtyři až pět milionů,“ sdělil místostarosta Harrachova Petr Dostalík.

Na jednoho obyvatele 67 kilogramů skla

Za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu zaplatilo loni město téměř 1,6 milionu korun. Protože občané neplatili nic, vše šlo z rozpočtu města.

„V Harrachově je zhruba 1 400 obyvatel. Ale náklady na odpady odpovídají městu desetkrát většímu kvůli turistům. Do recyklace skla tu jsou zapojeny třeba jen tři subjekty, přitom je tady spousta restaurací. Pak se nelze divit, že na jednoho obyvatele včetně nemluvňat tu evidujeme 67 kilogramů skla za rok, to je šílené,“ uvedl místostarosta Tomáš Vašíček.

Nové vedení města tak provedlo analýzu, kdo jaký odpad ve městě produkuje, přes různé servery si nechalo zjistit pronájmy v apartmánech a porovnalo to s evidencí plateb za odpady na radnici.

„Nechceme rozhodně postihovat občany Harrachova. Ale máme tu specifickou situaci, je tu spousta hotelů, penzionů, apartmánů a služeb, které produkují ‚podnikatelský‘ odpad. A víme, že řada z nich toho systému zneužívá. Proto ho chceme narovnat,“ zmínil Dostalík.

Podnikatelé mají sice vlastní smlouvy se svozovou firmou, ale většinou jen na komunální odpad. Tříděný pak někteří dávají na sběrná místa, která jsou určená pro občany, aniž by na ně něco přispívali.

„Dřív města dostávala aspoň nějaké peníze za vytříděný papír, plast, ale teď už za to není nic. Přitom náklady na svoz pořád rostou,“ dodal Dostalík.

Proti obnovení poplatku za odpad nezazněla z řad veřejnosti při projednávání na zastupitelstvu jediná připomínka. „Myslím, že většina lidí to chápe. Navíc, vyhláška začne platit od července, takže teď budou platit jen za půl roku. Do budoucna počítáme s úpravou daně z nemovitosti, která je tu jedna z nejnižších. Je to nutné, finanční situace města je taková, že nám peněžní ústavy odmítají půjčit na investiční akce,“ řekl starosta Jaroslav Čech.