Celnice v Harrachově půjde do dražby, město sází na polský ráj biatlonistů

Aspoň tak si to plánuje radnice v Harrachově. Ta teď připravuje mezinárodní elektronickou aukci, ve které chce budovy bývalé celnice i s pozemky prodat.

„Z těch objektů nic nemáme. Sice nám patří od roku 2008, kdy jsme vstoupili do Shengenu, ale je to všechno prázdné, v havarijním stavu. Ještě nedávno tu byla herna, casino, ze kterého plynuly do městského rozpočtu nemalé peníze, to ale skončilo. Zmizel i free-shop. Minulé vedení města se opakovaně snažilo budovy bývalé celnice vrátit státu. Ten to ale odmítal, protože bychom mu vraceli něco, co bylo ve výrazně horším stavu, než když to na nás bezúplatně převedl,“ přibližuje místostarosta Harrachova Tomáš Vašíček.

Celnice navíc stála na pozemcích, které nepatřily městu. Jakékoliv využití tak bylo značně problematické. Na konci loňského roku proto Harrachov pozemky od státu koupil za 11,5 milionu korun.

„Díky tomu jsme se stali vlastníky všeho a můžeme teď celnici nabídnout v mezinárodní aukci. Čekáme hlavně nabídky z Polska. Víme, že tam je několik případných zájemců o tuto lokalitu, která teď nabývá na atraktivitě. Ale aukce se samozřejmě může zúčastnit kdokoliv i z jiných států,“ řekl starosta Harrachova Jaroslav Čech.

Důvod zájmu z druhé strany hranice je přitom zřejmý. Zatímco z pohledu Harrachova je celnice ukrytá v lese tři kilometry od města, z pohledu Polska je to jen minuta autem od areálu běžeckého lyžování v Jakuszycích.

Moderní areál kousek za hranicemi

Středisko s více než 100 kilometry tratí se teď mění k nepoznání v luxusní sportovně rekreační areál. S jeho otevřením se počítá letos. Hlavním tahákem bude špičkový biatlonový stadion, podle polských médií nejlepší v celé Evropě.

„Naším cílem je, aby Jakuszyce hostily ty nejdůležitější lyžařské a biatlonové závody na světě. Čekají na to sportovci, sportovní fanoušci i sportovní organizace, které se o založení tohoto střediska v Polsku už roky zasazují,“ uvedl maršálek Dolního Slezska Cezary Przybylski.

Využití areálu ale má být celoroční a nejen pro vrcholové sportovce. Ambiciózní projekt v přepočtu za jednu miliardu korun není jen o biatlonovém stadionu se střelnicí a zázemím pro závodníky. Budou tam i inline dráhy, bazén, tělocvičny, hala na míčové hry, fotbalové a volejbalové hřiště, atletická a sáňkařská dráha, různě obtížné cyklostezky. A také hotel, wellness, restaurace nebo konferenční sály.

„Jakuszyce jsou obrovskou příležitostí i pro nás. Místo bývalé celnice by mohl vyrůst také hotel, jako zázemí pro nově vznikající obří sportovní areál. Vhodné by bylo i parkoviště, protože nápor lidí v Jakuszycích po otevření centra bude velký a parkovací místa tam nebudou stačit,“ poukazuje Vašíček.

Peníze z prodeje půjdou na můstky

Harrachov má proto se sousedícím areálem propojit i turistická cesta pro pěší, cyklisty a v zimě pro běžkaře. Teď zatím do Jakuszyc vede jen mezinárodní silnice, která je pro turisty nevhodná. Elektronická aukce na prodej celnice proběhne v dubnu, nejnižší podání je stanovené na 58 milionů korun.

„Kdyby se nám výsledná cena nelíbila, byla příliš nízká, můžeme aukci opakovat,“ dodal Vašíček. Peníze z aukce chce Harrachov investovat do toho, čím se ve světě proslavil – do skokanského areálu.

„Je to jediná šance pro Harrachov, jak skokanský areál zase obnovit,“ myslí si starosta Čech. Výnos z aukce by tak měl být vstupním kapitálem Harrachova do plánovaného Národního olympijského centra pro zimní sporty, ve které se má skokanský areál v budoucnu proměnit.