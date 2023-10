Granát po odlivu Rusů zachraňují Češi, továrna na šperky se poprvé otevře

Předseda představenstva Pavel Tvrzník očekává, že se v bludišti chodeb, schodišť a výrobních prostor družstva, kde se takřka zastavil čas, vystřídá od 10 do 17 hodin až tisícovka lidí.

Rodiny zaměstnanců, zákazníci či bývalí zaměstnanci přijedou z celé republiky. Jen málokdo si prý nechá ujít jedinečnou příležitost nahlédnout za zdi známého podniku, který už desítky let vyrábí náušnice, přívěsky a náhrdelníky osázené granáty v barvě holubí krve.

„V Granátu na Výšince pracovala moje babička, a když jsem byla malá, vždycky nám o tom vyprávěla. Takže bych se chtěla podívat, kde pracovala a co tam vlastně dělala,“ svěřila Turnovanka Kateřina Pelcová.

„Kromě otevřené galerie a prodejny bude pro skupiny připravená prohlídka celého závodu. S průvodcem projdou stanoviště – od vstupu suroviny do podniku, jejího ručního třídění, přes broušení, montáž, zakázkovou výrobu. Nakouknou do vývoje, na leštění nebo zasazování kamenů,“ přibližuje Tvrzník.

Exkurze zabere asi hodinu a lidé se se na ni budou moci přihlásit pouze na místě. Děti si mezitím na oblíbených dílnách vyzkoušejí zjednodušené zlatnické postupy, za jejichž osvojení dostanou výuční list. „Už se nám objevili i zájemci o dílničky pro dospělé,“ směje se Tvrzník.

Brusiči s kamenářskými strojky

Z dílen se linou rozmanité zvuky, každá má svůj typický pach. Návštěvníky zde čeká krátký výklad, při němž budou moci pozorovat, jak zaměstnankyně s ostřížím zrakem rychlými pohyby oddělují zrno (tedy granáty) od plev, nebo brusiče obratně ovládající kamenářské strojky, pečlivě brousící jednotlivé kameny s ohledem na jejich tvar a účel.

Také se podívají do kanceláře, kde vznikají 3D designy nových náušnic nebo náramků, případně budou moci obdivovat preciznost, s jakou zlatnice osazují šperky miniaturními granáty.

„To není prach, to jsou kamínky, které dámy vidí. Jsou schopné je vzít do ruky a vyrovnávat je do modelů, ze kterých jsou odlité šperky,“ líčí Petra Pavlištová, obchodní ředitelka družstva. „Jsme pyšní na to, co tady v Turnově stále vzniká, a jsme rádi, že lidé přijdou na den otevřených dveří a uvidí ten proces,“ dodává.

Granát se po covidu znovu nadechuje

Granát má v současnosti 169 zaměstnanců, z toho je 98 členů družstva. Během koronavirové pandemie se zredukoval jejich počet asi o 60, převážně šlo však o odchody do důchodu.

Covid stejně jako mnoha dalším firmám v Česku Granátu málem zlomil vaz. Když vládní nařízení uzavřela obchody a ustaly objednávky ze zahraničí, propadly se tržby o 93 procent.

„Ta doba pro nás byla hodně těžká. Vyčerpali jsme nejdřív finanční rezervy, pak jsme si samozřejmě museli vzít nějaké úvěry. Díky tomu a tehdy i díky státním covidovým dotacím a podporám jsme přežili,“ vzpomíná Tvrzník.

Ještě loni podnik vykazoval ztrátu, zatímco letos už hospodaří s mírným ziskem. „Počítáme s obratem kolem 130 milionů, jsme zhruba na 90 procentech předcovidových čísel,“ objasňuje.

Rusové prahli po masivních špercích

V Granátu, kde veškerá úpravárenská zařízení fungují na elektřinu, mají zafixované ceny energií do konce roku. „I když jsme v minulých letech vyměnili stroje za úspornější, na hale jsme vyměnili osvětlení za LED, tak tam energetická náročnost pořád je,“ říká předseda představenstva.

Dopady rostoucích cen energií proto bude moci zhodnotit až příští rok. „Ale ten nárůst nákladů o 70 až 80 procent předpokládáme,“ konstatuje.

Covid a válka na Ukrajině způsobily mimo jiné i odliv zákazníků, hlavně ruské klientely, která vyhledávala masivní šperky s větším množstvím kamenů. Také ubylo čínských a amerických turistů. Značnou část výrobků kupují Češi, a to i přesto, že od jara jsou asi o 15 procent dražší.

A jak se mění jejich design? „Teď je velký odbyt vzorů s hodně drobnými kameny. Ty byl problém fasovat do kovu, tak jsme vyvinuli technologii, kdy je fasujeme do vosku před odlitím kovu. Kameny jsou tam mechanicky uchycené, takže z toho vycházejí hladší linie,“ popisuje Tvrzník.

Souprava za víc než milion

Tomuto trendu se vymyká ojedinělá souprava šperků za více než milion korun, kterou k výročí firmy zhotovil tým designérů, brusičů a zlatníků. Obsahuje sedmdesát největších českých granátů, které byly nalezeny v posledních letech. Ty doplňuje 1 492 drobných granátů kolem jednoho milimetru.

Ani vybroušením malého kamene granát neztrácí svou temně červenou barvu, o čemž se budou moci přesvědčit i sobotní návštěvníci. Kolik přesně bude zlatá souprava náhrdelníku, dvou párů náušnic, prstenu a náramku budoucího majitele stát, je však tajemstvím, které prolomí jen vážní zájemci.

Kromě Granátu se v rámci víkendu Křišťálového údolí otevře také šperkařská škola, turnovské muzeum nebo ulička řemesel. Kompletní seznam míst, která v kraji nabízejí víkendový program, je k dispozici na www.crystalvalley.cz.