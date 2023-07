Gladiátoři míří do Krkonoš, extrémní běh s překážkami povede i skrz řeku

„V Harrachově připravujeme už šestý, největší a zároveň nejnáročnější závod letošní sezony. Nikde jinde není tak náročný terén,“ těší se pořadatel Roman Šinkovský z organizace Gladiator Race. Ta se pro tento závod spojila s největší polskou sérií Runmageddon.

„Vyzkoušeli jsme si to už před dvěma lety. Funguje to tak, že jejich tým přiveze část překážek, my přivezeme část překážek, podělíme se o organizaci a tyto dva závody se spojí v jeden závod Gladiator Race Runmageddon Harrachov. Vítěz má pak jednu medaili a jednu trofej s oběma logy,“ pokračuje pořadatel.

Podle něj půjde o největší akci svého druhu v Evropě. „Přijede sem celkově 2700 závodníků, a to z Česka, Polska, Německa ale i z Rakouska,“ upozorňuje.

Nejtěžší závod v zemi

Co si tentokrát pořadatelé na závodníky připravili? „Základ tvoří běh a překážky, které jsou technického i přírodního charakteru. V sobotu se běží takzvaný Hardcore, tedy 21 kilometrů a 70 překážek. Nejtěžší varianta se pak jmenuje Ultra a skládá se ze 42 kilometrů a 140 překážek. To je nejtěžší závod, co tu kdy v republice byl,“ vysvětluje Šinkovský.

„V neděli máme závod pro širokou veřejnost, tedy pro lidi, kteří si to chtějí vyzkoušet. Jmenuje se Original, trasa měří šest kilometrů a je na ní 30 překážek. Součástí je i závod v trailovém běhu na 12 nebo 21 kilometrů.“

Zahřívací klání je na programu už dnes večer. „Říkáme tomu Ninja Games a jde o tři sta metrů intenzivního sprintu a o šest až sedm překážek.“

Právě různé typy překážek dělají ze závodů nevšední podívanou, kterou si pravidelně nenechají ujít davy diváků. Jde o konstrukce, na kterých se ručkuje, šplhá, závodníci také musí zdolávat bariéry, nosit břemena, brodit se vodou nebo vybíhat prudký kopec.

Diváci jsou vítaní

Ostatně diváci jsou na trase vítaní. „Centrum závodu je pod skokanskými můstky, trasa vede stoupáním na Čertovu horu, pokračuje na Rýžoviště a stáčí se zpět do centra,“ přibližuje Šinkovský.

Stále je ale možnost se přihlásit i přímo do závodu. Každý by však měl předem zvážit, jaké jsou jeho limity. „Sobotní závody vyžadují, aby měl účastník zkušenost z předchozích závodů. Musí být také fyzicky zdatný. Naopak nedělní trasa je pro širokou veřejnost,“ zmiňuje pořadatel, podle kterého jsou náročné i samotné přípravy.

„Závod stavíme deset dní dopředu. Také musíme konzultovat trasu s Krkonošským národním parkem. Spolupráce je to ale dobrá, povolení máme už delší dobu.“