Výpomoc od Liberce končí, Frýdlant si hledá vlastní strážníky

Už jen pár dní do konce roku mohou obyvatelé Frýdlantu potkat v ulicích uniformované příslušníky městské policie. Od ledna žádné pochůzky strážníků nebudou. A to až do začátku léta.

Městu se totiž nepodařilo prodloužit smlouvu o působení strážníků z Liberce na území Frýdlantu. Jednání přitom trvala tři čtvrtě roku.

„Městská policie z Liberce u nás sloužila posledních deset let. Bohužel statutární město Liberec tuto dohodu odmítlo prodloužit, i když jsme byli ochotni zaplatit vyšší cenu. Zřizujeme vlastní městskou policii, protože město naší velikosti strážníky potřebuje,“ řekl místostarosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Spoléhat se jen na státní policii prý nejde. Ve Frýdlantském výběžku jsou služebny Policie ČR v Hejnicích, Novém Městě pod Smrkem a ve Frýdlantě. Ovšem s velkým personálním podstavem.

„Když jsme u nás měli strážníky z Liberce, tak se státní policii aspoň trochu uvolnily ruce a měla čas i na okrajové obce Frýdlantska. Teď nebude stíhat. Jsme ze tří stran obklopeni Polskem, nápad trestné činnosti není tady ve výběžku neobvyklým jevem. Už proto vlastní strážníky potřebujeme, aby dohlédli na bezpečnost a pořádek ve městě,“ řekl starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Jenže zřídit obecní policii nejde ze dne na den. Frýdlant chce mít osm strážníků a jednoho velitele. Takové obsazení umožní sloužit 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Na pozici velitele už radnice vypsala výběrové řízení, zatím se přihlásil jeden zájemce.

Ke službě je ale nutné osvědčení pro výkon strážníka. Pokud ho osoba, kterou si Frýdlant vybere jako velitele, nebude mít, potrvá skoro tři měsíce než projde kurzem v akreditovaném školicím středisku.

„S náborem dalších strážníků chceme počkat, až bude velitel městské policie jmenovaný. Chceme, aby si personální politiku řídil sám,“ zmínil Ramzer.

Shánění strážníků nebude jednoduché

Ovšem sehnat osm schopných obecních policistů nebude jednoduché. Na trhu práce nejsou. Prakticky všechny městské policie se potýkají s podstavem a města si tak strážníky různě přetahují. Ostatně nedostatek lidí byl i hlavním důvodem, proč Liberec odmítl nechat své strážníky sloužit ve Frýdlantě. Do plánovaného stavu mu chybí skoro dvacet lidí.

O dva strážníky teď přišel Jablonec nad Nisou, protože přešli do nově zřízené Městské policie v Harrachově. A často nepomáhají ani stabilizační nebo náborové příplatky. Liberec nabízí nově nastoupivším strážníkům 100 tisíc korun, Jablonec dokonce 150 tisíc. Zatím bez větší odezvy.

Frýdlant ale cestou finančních lákadel jít nechce. Náborové příplatky nechystá. „Víme, že bude těžké kvalitní lidi sehnat. Ale chceme, aby tu strážníci byli z přesvědčení a ne kvůli vějičce peněz. Nestojíme o takové, kteří poberou stabilizační příspěvek, chvíli tu pobudou a pak odejdou zase jinam, jak se to někdy děje,“ zdůvodňuje Ramzer.

Místo peněžní motivace nabízí Frýdlant pro strážníky byty, k dispozici jsou i velké pro rodinu s dětmi. Sídlo obecní policie bude zatím ve stávající služebně na náměstí T. G. Masaryka. Časem chce ale radnice základnu přesunout o pár domů dál, do objektu bývalého klubu.

Předpokládané náklady na jednoho strážníka má v prvním roce Frýdlant vyčíslené na 750 až 800 tisíc korun. V částce jsou kromě mzdy i náklady na vybavení a techniku. Celkem tak v prvních dvou letech přijde provoz Městské policie Frýdlant na 6 až 7 milionů korun ročně.

Strážníci by měli především vrátit lidem pocit bezpečí ve městě, dohlížet na parkování a pořádek v ulicích, řešit problémy s černými skládkami, neukázněnými pejskaři a podobně.