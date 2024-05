Krucipüsk ruší po nehodě frontmana i letní hraní. Zdraví se neptá, píše kapela

Kapela nejprve zrušila všechna vystoupení do konce května. Nyní informovala na svém Facebooku i o zrušení letních koncertů.

„Nepíše se nám to lehko, ale zdraví se neptá. Po velmi příznivém vývoji v posledních dnech jsme sdíleli optimistického Tomáše s tím, že to nějak s vaší pomocí a s obrovským sebezapřením půjde. Nepůjde. Lékaři, my a hlavně Tomáš dospěl k názoru, že jestli má vylézt na pódium ve vší parádě, rekonvalescence bude trvat podstatně déle, než se předpokládalo,“ stojí ve vyjádření, které naráží na video Hajíčka, ve kterém s cigaretou v ruce zve fanoušky na letní šňůru.

„Teď do toho šlápnu a budu se snažit, abychom vám co nejdřív mohli dát aspoň na sedmdesát procent nacpaný koncerty přes léto. Vy nám budete k**va muset pomoct! Protože bez vás to nedokážu. Takhle sešroubovanej člověk, to opravdu nejde. Těšíme se na vás, na léto a podzim 2024,“ říká Hajíček ve zhruba týden starém videu.

Situace se ale od té doby změnila. „Uspíšit celou proceduru by vážně ohrožovalo Tomášovo zdraví, a to pochopitelně nikdo z nás nechce. Tímto jsme nuceni zrušit všechny letní koncerty a uvidíme se na podzim, kdy si zopákneme tour s Kurtizánama ještě ve vetší parádě než posledně. Zachovejte nám prosím přízeň, omlouváme se, ale zdraví je to nejdůležitější na světě,“ dodává kapela.

Hajíček měl předjíždět kolonu

Hajíček havaroval v pondělí 15. dubna krátce před desátou hodinou dopoledne v katastru obce Byšice nedaleko Mělníka. Podle policejní mluvčí tu motorkář narazil do osobního vozu, který mu vjel do cesty.

„Na vozovce probíhala údržba, na komunikaci se proto tvořila kolona. Řidič osobního vozu začal kolonu předjíždět a následně se chtěl zařadit. Zezadu do něho narazil řidič na motorce, který také předjížděl kolonu,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Podle kapely ale Hajíček nehodu nezavinil. „Abychom předešli dohadům, Tomáš není viníkem nehody. Tím je pán v osobním vozidle, který mu vjel do cesty, a i přesto, že je strejda velmi zkušený jezdec, nedalo se střetu s náklaďákem zabránit,“ uvedla dříve kapela.