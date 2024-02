Krajský podnikatel roku vyrábí technické krystaly pro operace i produkci čipů

„Jindřich Houžvička navazuje na tradici drahokamového průmyslu v tomto regionu ve zcela jiném pojetí. Jeho úspěchy jsou naprosto mimořádné. Staví na znalostech týmu odborníků, kteří ve firmě působí často od jejího počátku, a zároveň je propojuje s mladými talenty. I proto patří ve svém oboru ke světové špičce,“ shrnula důvody pro udělení titulu vedoucí partnerka EY Česká republika Martina Kneiflová.

Společnost Crytur, která vyrábí technické krystaly, se pyšní historicky největším množstvím objednávek. Krystaly tvoří jádra medicínských laserů pro oční lékařství, elektronových mikroskopů nebo detektorů pro výrobu čipů. Takřka veškerá produkce firmy míří do zahraničí.

„Naši zákazníci jsou technologické země. Kromě Evropy například Spojené státy, Japonsko, Jižní Korea a překvapivě i Izrael. Takže naše spolupráce není lokální, ale z Libereckého kraje pochází zdroj naší pracovní síly, zkušeností a tradice,“ vyzdvihl Houžvička. Loni společnost oslavila 80 let od svého založení.

Odborníky si musí vychovávat

Zaměstnává kolem čtyř set lidí a pravidelně roste asi o šestnáct procent ročně. Za loňskou stagnaci mohl podle Houžvičky propad v polovodičové výrobě. Každý si prý koupil nový mobil i telefon už po covidové pandemii, a loni tak zůstaly světové kapacity na výrobu polovodičů nevyužité. „Ale letos to určitě doženeme. Počítám, že bychom měli přesáhnout obrat 700 milionů korun ročně,“ prozradil majitel Cryturu.

Lidé se – byť možná nevědomky – s produkty firmy setkávají například v nemocnici při zákrocích, jako je rozbíjení ledvinových kamenů, při očních operacích, když si nechávají odstranit tetování nebo v oboru estetické chirurgie. „To jsou nejčastější aplikace, kde končí naše laserové produkty,“ dodal.

Přestože považuje Crytur za světového hráče, který má na svém kontě produkty s obrovskou přidanou hodnotou, nedaří se společnosti najít odborné zaměstnance. A to zejména velmi přesné strojaře do CNC výroby. „Nejvyšší přesnost naší CNC výroby je pod jeden mikron. To je řádově odlišné od toho, co poptávají okolní firmy,“ upozornil Houžvička.

Odborníky si proto musejí vychovávat sami. Zhruba půl roku trvá zaškolení zaměstnance na přesnou strojařinu nebo laborantku. Zaškolení technologa pak minimálně rok. A pokud je řeč o vývojářích, znatelné hodnoty většinou firmě přinášejí nejdříve po třech letech.

„Vítězství v soutěži je pro nás spíš taková radost. Přihlásili jsme se, abychom zviditelnili naši firmu a abychom dodali více hrdosti našim zaměstnancům,“ uzavřel Houžvička s nadějí, že se možná Cryturu díky ocenění EY Podnikatel Libereckého kraje 2023 budou snadněji hledat další kolegové.

V nové budově začne výroba příští rok

Loni schválila vláda investiční pobídku, která má pomoci firmě v rozvoji. Ta chce do roku 2027 investovat zhruba 800 milionů na rozšíření výroby komponentů pro polovodičový průmysl v Turnově; již nyní v jednom z areálů, konkrétně v Koškově ulici, staví novou budovu. Houžvička ji plánuje technologicky vybavit, aby zde mohli od příštího roku začít s výrobou. K tomu budou potřebovat šikovné lidi.

„I když je vítěz v kraji jen jeden, skvělých podniků tu máme desítky, možná stovky. Problém je, že o nich často jenom nevíme. Všude najdete nějakou firmu, která je skvělá a dělá něco, o čem se nepíše, co často zůstane zavřeno za plotem, vstupní branou nebo za dveřmi toho výrobního, vývojového, výzkumného závodu nebo firmy,“ zamyslel se hejtman kraje Martin Půta.

Celorepublikový vítěz soutěže, který vzejde z jednotlivých krajů, bude vyhlášen 6. března na pražském Žofíně. Následně se zúčastní světového finále v Monte Carlu, kde se i s dalšími národními vítězi z téměř šedesáti zemí světa utká o titul EY Světový podnikatel roku.