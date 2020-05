Vesmírný vláček baví lidi, astronomové jsou na Muskovy satelity naštvaní

Málokdy jsou oči laiků upřeny k obloze tak jako v těchto týdnech. Mají to na svědomí satelity Starlink, jejichž řetězce jsou na nočním nebi viditelné pouhým okem. Každý večer je lze pozorovat odkudkoliv, pokud je bezmračná noc. Lidé je však mnohdy mylně pokládají za UFO, o čemž svědčí četné dotazy na sociálních sítích.



„Dříve to byly družice Iridium, dnes to vypadá, že je nahradí právě Starlinky. Lidé, kteří je neznají, se ptají, co to je za skupiny teček v řadách za sebou a někteří se toho i bojí, ale jde opravdu jen o telekomunikační družice megakonstelace Starlink Elona Muska,“ vysvětluje Martin Gembec z České astronomické společnosti, astrofotograf a manažer planetária v liberecké iQlandii.

Starlink je projekt Elona Muska, zakladatele společnosti SpaceX. Cílem je pokrýt celý svět vysokorychlostním satelitním internetem. Musk chce postupně na oběžnou dráhu dopravit neuvěřitelných 12 tisíc satelitů Starlink. Zatím jich zde krouží 420 a po vypuštění jsou umístěny na nízké oběžné dráze kolem 340 kilometrů, tudíž jsou dobře viditelné. Některé časem vystoupají do výšky 550 kilometrů a budou na pozorování z města slabé.

Pozorovat satelity lze i bez dalekohledu

Nejviditelnější jsou vždy po svém vypuštění na orbitu, kdy vytvářejí takzvaný „vláček“, neboli řetězec světel putující po noční obloze. I později, kdy se od sebe družice více vzdálí, je možné je pozorovat jako jasné tečky letící v řadě za sebou. Další sérii 60 satelitů má SpaceX v plánu vypustit do konce května.

Jak a kdy pozorovat družice Starlink? Pozorovat lze odkudkoliv, nesmí být vysoká oblačnost. Výhodou je místo, kde neruší svit pouličního osvětlení apod. Předpověď přeletu se dá snadno vygenerovat na webu Heavens-above.com, kde po kliknutí na družici vyjede i mapa, kudy letí. Ještě přehledněji to ukazuje stránka james.darpinian.

com/satellites/, kde se můžete podívat přímo na místo, kde stojíte a spatřit polohu satelitů na nebi.

Čtvrtek 21:09: průlet 6 satelitů Čtvrtek 22:42: průlet 16 satelitů Pátek 21:41: průlet 15 satelitů Pátek 23:17: průlet 15 satelitů Sobota 22:18: průlet 15 satelitů Neděle 22:53: průlet 15 satelitů

Pozorování satelitů Starlink je během bezmračných nocí oblíbenou kratochvílí lidí, nepotřebují k tomu totiž žádné dalekohledy. „Taky jsme na ty divný pravidelně za sebou letící svítící hvězdičky koukali. Ve větvích lípy se rozsvěcely a nad barákem mizely ve tmě. Napočítal jsme jich 36, pak nás to už nebavilo,“ podělila se o svůj zážitek Radka Vaňková z Turnovska.

To, co laici s nadšením vítají, ale dělá vrásky na čele odborníkům. Astronomům totiž kazí pozorování a fotografování vesmíru. Aby zachytili vzdálenější tělesa, potřebují shromáždit co nejvíce světla a fotit na dlouhý čas. Pak jim ale prolétající svítící družice naruší expozici.

„Citlivé čipy kamer hvězdáren, ale i běžných fotoaparátů je snadno zachytí a bez speciálního postupu úpravy snímku se jejich stop nelze zbavit. Navíc pro citlivé kamery jsou tak jasné, že se jich nezbavíme zcela a mohou zakrýt důležitý astronomický jev, který byl v plánu snímat. Mně se to stalo při snímání komety ráno 28. dubna a dost jsem se s tím natrápil. U nás amatérů to ale řeší provedení náročných výpočtů. Bohužel to stojí čas a výpočetní výkon a tím i elektřinu,“ svěřuje se astronom Martin Gembec.

„Vyšla i studie, že širokoúhlý dalekohled LSST Evropské jižní observatoře bude narušen přelety družic Starlink až z jedné třetiny jeho pozorovacího času. V tom vidím utopení neskutečného množství peněz, které byly nejen na tento dalekohled vynaloženy. Samozřejmě to nedělá radost ani těm, kdo pořizují krajinářskou astrofotografii. Ti se stop družic budou zbavovat těžko. Dnes je na obloze samozřejmě i hodně jiných družic, ale doposud nepředstavovaly zásadní problém, řada z nich není tak jasná a pohybují se často na vyšších drahách,“ doplnil Martin Gembec.

Musk přislíbil nápravu

Elon Musk požadavky astronomů vyslyšel a přislíbil, že sníží odrazivost družic. Jednu opatřil speciálním nátěrem, a tak její jasnost trochu klesla. Nyní se uvažuje o protislunečních clonách. Musk dále ohlásil, že se pokusí je nenatáčet k pozorovateli solárními panely, které způsobují v největší míře jejich vysoký jas. Nejsou však zatím k dispozici data, zda to pomohlo.

Družice Starlink mají zajistit vysokorychlostní internet na celém světě. Muskovy příjmy z poskytování internetového připojení přes Starlink by se prý mohly pohybovat kolem 30 miliard dolarů ročně. Excentrický podnikatel a vizionář by si rád ukrojil 3 až 5 procent z celosvětových příjmů v oboru telekomunikací, které dosahují přibližně jednoho bilionu dolarů.

Ve srovnání s klasickou sítí má satelitní internet výhodu v tom, že světlo putuje optickým kabelem pomaleji než volným prostorem (navíc data musejí po cestě projít mnoha mezibody, které ve výsledku nepředstavují fyzicky nejkratší trasu), což by v případě Starlinku mělo umožnit rychlejší odezvu při komunikaci na velké vzdálenosti.