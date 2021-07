Helma je nutnost, po chodníku nejezděte. Liberec chce vychovat koloběžkáře

Místo růžových sdílených kol jsou momentálně nejrychlejším způsobem dopravy po centru Liberce elektrokoloběžky. Mohou jezdit rychlostí až 25 kilometrů v hodině a zaparkovat se dají skoro všude.

Koloběžky si už našly řadu příznivců, kteří na ně nedají dopustit. Radost z nich mají i ekologové, kteří v tomto způsobu dopravy vidí způsob, jak ulevit centru zatíženému dopravou.



Sdílené e-koloběžky v ulicích Liberce

Na sociálních sítích se ale začaly objevovat stížnosti, že ne všichni koloběžky využívají, jak mají. Pomoci by měla nová kampaň Bezpečně na elektrokoloběžce, která upozorňuje, že pro jízdu na koloběžce platí stejná pravidla jako pro jízdu na kole.

„Já vím, že je to mnohdy nelogické a obtížně pochopitelné, ale z hlediska pravidel silničního provozu cyklisté, a tedy i jezdci na koloběžkách nebo e-koloběžkách, na chodník prostě nepatří,“ upozornil na jeden z největších nešvarů sdílených koloběžek náměstek primátora Jiří Šolc.

Výjimku mají podle něj pouze děti do deseti let. „Míní se tím v doprovodu rodičů či prarodičů, kteří za ně odpovídají. Zjednodušeně - koloběžkáři by se měli pohybovat tam, kde je umožněn pohyb cyklistům,“ vysvětlil Šolc.

Jezdci na koloběžkách by měli primárně využívat stezky pro cyklisty, sdílené stezky pro chodce a cyklisty nebo vyhrazené jízdní pruhy. Jinak musí zůstat na silnici při pravém kraji vozovky. Řada jejich uživatelů ale upozorňuje na to, že zrovna ulice Liberce příliš přívětivé k jízdě na koloběžce nejsou.

„Ráda bych využívala kola i koloběžky, ale bohužel nemáme k tomu v našem městě uzpůsobené komunikace a já se bojím jezdit,“ vyjádřila se například Kateřina Procházková z Liberce, která poukázala na hustý provoz nebo ulice plné zaparkovaných aut.

Do práce na koloběžce

Naopak třicetiletý Michal z Liberce si službu pochvaluje. Na koloběžce jezdí každý den ráno do práce a vyhovuje mu flexibilita, kterou umožňuje. Přesto přiznává, že ne vždy dodržuje pravidla.

„Občas jezdím po chodníku. Sice málo, ale jezdím. Nebezpečné je to podle mě jako cokoliv jiného, záleží na způsobu jízdy. Přes frekventovaná místa jezdím opatrně,“ poznamenal.

Podle mluvčí městské policie Daniely Buškové strážníci moc oznámení na neposlušné koloběžkáře zatím nemají. A to ani na nevhodné parkování, na které si lidé na sociálních sítích rovněž stěžují.



„Služba umožňuje poslat stížnost přímo na provozovatele a ten pak má možnost uživateli znemožnit užívání koloběžky,“ dodala Bušková.

Helma není jen pro děti

Tým silniční bezpečnosti, který je jedním z iniciátorů kampaně, upozorňuje také na to, že se jezdci na koloběžkách na rozdíl od cyklistů málo chrání a většina z nich jezdí bez helmy. Ta je sice povinná jen do osmnácti let, podle Markéty Novotné z BESIPu by ji ale měli nosit všichni. „Koloběžky jezdí svižně a i malý náraz do hlavy může mít fatální následky,“ upozornila.

Podle mluvčího krajské záchranné služby Michaela Georgieva nejsou výjimkou otřesy mozku nebo zlomeniny. Na nebezpečí, které hrozí na koloběžkách obecně, upozorňovali záchranáři už loni. Týkalo se to například sdílených koloběžek na Ještědu, kde apelovali, aby lidé bez helmy nevyráželi.

„Pak jsou tady městské koloběžky, kde nejsou k dispozici na místě ochranné prostředky. Lidé na ně nasednou a jedou,“ popsal Georgiev.



Městské ulice jsou přitom plné nerovností, kanálů nebo obrubníků. Pro uživatele koloběžek také platí, stejně jako pro cyklisty, nulová tolerance alkoholu a návykových látek.